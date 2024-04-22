Доху надевай, а на дачу поспешай. До майских трудовых праздников на земле рукой подать. Вам в помощь – советы специалиста

При выращивании овощных культур учитывайте их совместимость. Картофель хорошо растёт в «компании» с фасолью, капустой, хреном, баклажанами, кукурузой. Но не «дружит» с кольраби, фенхелем, высокорослыми растениями. Свёкла может соседствовать с фасолью, кольраби, салатами, капустой, но не переносит горчицу.

С репчатым луком допустимо выращивать все виды капусты, томаты, землянику, свёклу, салаты, цикорий, но только не фасоль. Капуста белокочанная совместима с сельдереем, укропом, луком, салатом и картофелем. Но несовместима с иссопом и шпинатом.

Огурцы хорошо развиваются рядом с укропом, фасолью, горохом, редькой, капустой, но на них угнетающе действуют картофель и ароматические травы. Чеснок нормально соседствует с томатами и земляникой, но фасоли и гороха рядом не должно быть. А вот морковь отличается «дружелюбием» – её посадки совместимы практически со всеми овощными и зеленными культурами.

Фасоль допустимо выращивать на одной грядке с белокочанной и цветной капустой, свёклой, морковью, огурцами, кукурузой, картофелем, земляникой, томатами, баклажанами. В отличие от лука, чеснока, гороха, фенхеля и тыквы.

Горох совместим с морковью, турнепсом, редькой, огурцами, кукурузой, картофелем, ароматическими травами. Его антиподы – лук, чеснок, фасоль.

Каждому садоводу стоит выращивать несколько сор­тов или разновидностей лука. И при этом позаботиться о том, чтобы почва под эту культуру была богата питательными веществами, имела кислотность ph 7,8 (на кислых почвах луки не растут). Корни лука слабо развиты и находятся в верхнем слое, поэтому питательные вещества вносите не глубже 5 – 10 см.

На Сахалине хороший урожай дают такие сорта луков, как «бессоновский», «краснодарский», «каба», «даниловский», «каратаевский», «стригуновский», «майкопский». Лучшие сорта для выращивания крупной репки – «штуттгартер ризен», «ред барон», «даниловский», «эксибишн», «шерман» и другие.

На Сахалине встречается многозачатковый лук. Некоторые дачники отказываются от него и напрасно. В одном гнезде он формирует до 12 луковиц и долгое время даёт сочное зелёное перо.

Лук шалот похож на репчатый, но образует до 30 мелких головок. В народе его называют многозачатковым, или «сорокозубкой». В первый год из семян получается до 5 луковок, а в дальнейшем – до 30 весом 20 – 30 г каждая. На третий год луковички дают стрелку. Этот лук сладкий и полусладкий, хорош для салатов и приправ.

Порей – двухлетнее витаминное растение с длительным периодом вегетации. Он не образует настоящей луковицы. На Сахалине его выращивают рассадным способом на гребнях. Чем глубже высажены луковицы, тем выше будет нежный на вкус ложный белый стебель, что вырастет от шейки луковицы до пера. Перья у порея плоские, как у чеснока, и запах у них чесночный.

Для островного климата подходят такие сорта лука, как «ланцелот», «жираф», «форрест», а также монгольская и китайская разновидности лука душистого. Последние дают гигантские соцветия – до 6 см в диаметре. У монгольской разновидности перья отрастают на 10-й день. Луковицу растение не дает, только зелень и маленькие луковички (посадочный материал). Хорошо растет эта культура на влажных почвах и до осени даёт сочную зелень.

Шнитт-лук морозоустойчив, быстро формирует мощный куст, который обеспечит вас зелёным пером до поздней осени. Растёт на одном месте 4 – 5 лет. Шнитт-лук можно размножать делением куста. Под перекопку желательно внести перепревший навоз или компост (свежий навоз под запретом).

Агротехника у всех луков одинаковая. Рыхлите междурядья всходов. От серой и белой гнили обязательно обработайте растения раствором 3 – 4 ложек триходермина в ведре воды.

Перцы и баклажаны сильно поражаются паутинным клещом, бороться с ним очень сложно. Так что рядом эти растения не сажайте. В крайнем случае в теплице отгораживайте их друг от друга кулисами.

В открытый грунт, где прогрелась земля, под укрытие высевайте укроп, петрушку, морковь. Можно сделать тёплую грядку: выкопав яму на штык лопаты, внесите свежий навоз, прикройте органику землёй. Навоз будет гореть и выделять тепло. В парниках или на обычной грядке посейте средние и поздние сорта капусты под укрытие. Они взойдут быстро. Эти холодостойкие растения можно выращивать безрассадным способом.

Сейчас самое время обработать деревья от болезней и вредителей 1,5-проц. раствором бордоской жидкости. При её приготовлении медный купорос вливайте в известковое молочко, а не наоборот.

Если с осени вы не убрали лишайники с плодовых деревьев, займитесь этим с помощью садовой щётки. Затем обработайте стволы крутым раствором марганцовки, а по облепихе пройдитесь 5-проц. раствором железного купороса.

У розеток земляники удалите старые листья, просыпьте плантацию мочевиной из расчёта 30 г на 1 погонный метр и прорыхлите почву.

Высевайте цветы в открытый грунт, желательно под плёнку. Все первоцветы, пионы и другие многолетники при необходимости пересадите, выкопав их с большим комом земли.

Валентина Косенкова, агроном. г. Южно-Сахалинск.

Ароматная зелень

Сельдерей

В этой чудесной ароматной приправе из листьев, черешков и корнеплодов в достатке витаминов, солей кальция, фосфора и калия. Для её выращивания нужна увлажнённая плодородная почва, заправленная органическими удобрениями.

Есть три разновидности сельдерея: корневой, черешковый и листовой. Сорта корневого («яблочный», «деликатес», «корневой грибовский») растут долго – от 120 до 180 дней. Их лучше выращивать рассадой. Чтобы обойтись без пикировки, высевайте семена в рядки на расстоянии 2 – 3 см. Срок посадки растений в теплицы или открытый грунт – май – июнь. Сельдерей отзывчив на поливы, но на следующий день влажную почву необходимо взрыхлить.

Базилик

Для дружных всходов этого однолетнего теплолюбивого растения температура почвы должна подняться до 25 – 30 градусов. Тогда семена прорастут через 8 – 10 дней. Для рассады базилика в теплице выберите самое солнечное место, лучше с южной стороны у тёплой стенки. Регулярно пропалывайте растения, поливайте и рыхлите почву. Если температура станет опускаться ниже +15 градусов, накрывайте грядку плёнкой или лутрасилом. Через два месяца после появления всходов можно будет срезать первую зелень.