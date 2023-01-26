Бдительное око. С таким инспектором, как камера видеофиксации, не договориться

В прошлом году в области добавилось пять новых камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

Комплексы появились на автодороге Анива – Таранай, в областном центре (участок объездной дороги возле взлетной полосы и на перекрестке улицы Комсомольской с проспектом Мира), на автодороге Троицкое – Новотроицкое в Анивском районе (возле дома № 7 по улице Летней), возле школы в селе Покровка Долинского района.

Критерий для установки умных инспекторов один – неблагополучная обстановка с ДТП на том или ином участке.

– Практика показывает: там, где появляются камеры, количество аварий с тяжкими последствиями резко снижается, – рассказал начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений ГИБДД области Сергей Тен. – Системы стоят на главных наших автотрассах по югу острова и на север вплоть до Ноглик. По одному комплексу на Кунашире и Итурупе. Автоматическая фиксация нарушений правил дорожного движения является составной частью аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», за него отвечает госучреждение «Центр развития цифровой трансформации Сахалинской области».

Ежегодно его руководство вместе с ГИБДД определяет, на какие участки нужно устанавливать камеры. С планами на нынешний год определятся ориентировочно к концу зимы – нужно будет предельно точно выявить, какие места были самыми аварийными.

Сама система слежения за обстановкой на дорогах заработала на островах больше 10 лет назад. Поначалу камеры могли выявить небольшой спектр нарушений – превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора и пр. Сейчас же их возможности значительно расширились, пояснил Сергей Тен. Теперь они фиксируют еще заезд за стоп-линию, выезд на встречную и разделительную полосы, непредоставление преимущества пешеходу на «зебре», нарушение правил остановки и стоянки, движение по обочине, нарушение правил поворота и разворота. В скором времени программное обеспечение сможет вычислять водителя с непристегнутым ремнем, отступление от правил пользования фарами и габаритными огнями.

Штрафную квитанцию формирует сама система, инспектор заверяет ее своей цифровой подписью. Поэтому от электронного ока не укроешься.

Владимир ПАВЛОВ.

137 комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений на дорогах работает в Сахалинской области. Программное обеспечение обновляется в автоматическом режиме через Москву, обновлением самих камер занимается региональное министерство цифрового развития.