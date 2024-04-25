Четверг, 25 апреля, 2024
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Сахалинские спортсмены стали победителями и призерами Кубка России по аэротрубным дисциплинам

Четыре команды областной спортшколы по техническим видам спорта стали золотыми, серебряными и бронзовыми призёрами соревнований Кубка России по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта RISCUP – 2024.

В вертикальной акробатике двойки класс «INTER» золото завоевала команда AirDance (Дарья Демешина, Елена Демешина). Девушки с большим отрывом опередили соперников из Санкт-Петербурга и Республики Хакасия.

В вертикальной акробатике двойки класс «A» серебро завоевала островная команда Moles (Вероника Тягушева, Елизавета Корнейчук).

В самом престижном классе «OPEN» две команды островного региона стали обладателями первого и третьего места: победителями стала команда «Муссоны» (Артём Маев, Никита Коба), бронзовыми призерами –  команда «Острые шлемы Аэродинамика» (Валерий Сенчук, Артём Гудзь).

– Это были одни из самых сложных соревнований. Очень сильные соперники, особенно в классе «OPEN». Нашим спортсменам пришлось нелегко, но мы это сделали! В этом году все наши команды в призах и это огромная победа! Я поздравляю спортсменов и тренерский состав с результатами! – поделился впечатлениями президент федерации парашютного спорта Сахалинской области Владимир Третьяков.

Кубок России проходил на территории самой большой аэротрубы в Москве – Flow Moscow. За победу боролись более 100 спортсменов.

«Изумруд» завершил «Кубок «Дружбы» победой

В  Новосибирске дан финальный свисток международному «Кубку «Дружбы» среди волейболистов 2011 – 2012 г.р.

Островной «Изумруд» в мини-турнире за 13 – 16 место проиграл «Белому Яру» из Республики Хакасия (13:25, 25:27).

Отдохнув несколько часов, команда Марины Захаровой вновь вышла на площадку. На этот раз сахалинским волейболисткам предстояла игра за 15-е место с «Жаштыком» из Республики Кыргызстан.  «Изумруд» победил и занял 15-е место, сообщила пресс-служба регионального минспорта.

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