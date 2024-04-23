Сахалинские каратистки завоевали две медали «Кубка Содружества»

Островитянки Регина Банникова и Анастасия Попова стали серебряными призёрами Международного Кубка Содружества федераций киокушинкай каратэ в Москве. Регина показала второй результат среди спортсменов 12 – 13 лет в весовой категории «до 55 кг». Анастасия выступала на татами в категории «свыше 45 кг», соперничая с каратистками 10 лет, сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

– У нас было всё, чтобы завоевать золотые награды. Не хватило спортсменкам уверенной концовки, хотя с характером и напором у них всё в порядке. Отмечу, что соперницы в финале были достойные. Будем работать над выносливостью и обязательно станем сильнее, – отметил руководитель островной федерации киокушин Александр Баканов.

Соревнования проходили среди спортсменов от 10 до 55 лет. Участие в нем приняли более 350 каратистов из Саудовской Аравии, Кувейта, Бахрейна, Казахстана, Ирана, Белоруссии и России.

Сахалинские баскетболистки заняли второе место в Хабаровске

В Хабаровске подведены итоги открытого турнира по баскетболу «Весенняя капель» среди юношей и девушек 2011 г.р. и младше. Состязания получились масштабными по географическому охвату участников.

Участвовали команды из Республики Саха (Якутия), Приморья, Камчатского края, Еврейско автономной обласи и островного региона.

Сахалинскую область представляли баскетболистки из спортшколы игровых видов спорта г. Южно-Сахалинска.

Подопечные тренера Анны Мазур уступили только первой команде Хабаровска и завоевали серебряные награды.

Сахалинские шахматисты приняли участие в первенстве России

В Екатеринбурге завершились первенство России среди мальчиков и девочек до 11, 13 лет, юношей и девушек до 15, 17, 19 лет, Всероссийское соревнование «Первая лига» среди мальчиков и девочек до 11, 13 лет, юношей и девушек до 15, 17 лет и первенства России среди юниоров и юниорок до 21 года.

Участниками этих состязаний стали примерно 1500 юных шахматистов. Этот показатель претендует на мировой рекорд.

Президент Федерации шахмат РФ Андрей Филатов предложил зафиксировать данный факт в Книге рекордов России как самые массовые соревнования.

В столице Урала были задействованы и островные шахматисты. Сахалинскую область представляли призеры первенства ДФО 2023 года Марина Круглова (до 13 лет) и Михаил Парецкий (до 15 лет). Они выступили во всех четырех видах программы.

Масштабный форум начался с соревнований по решению шахматных композиций. Здесь Марина Круглова показала 21-й результат, а Михаил Парецкий – 41-й.

В блице у Марины 54-е место, у Михаила – 26-е. В быстрых шахматах Марина финишировала на 64-й позиции, Михаил – на 16-й. В медленных шахматах у Марины 47-е место, у Михаила – 19-е.

При этом, Михаил Парецкий, набравший в «классике» 5 из 9, показал свой лучший результат за все время участия в первенстве страны. Он впервые сумел преодолеть рубеж 50% набранных очков (в 2021 и 2023 году у него было 3,5 очка, а в 2022 году – 4 очка).

Фото Светланы Кругловой.

Сахалинские баскетболисты заняли четвертое место в Суперфинале чемпионата Школьной баскетбольной лиги

В Саратове завершился Суперфинал чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». Юношеская команда школы № 6 из Южно-Сахалинска заняла четвертое место.

Школа № 6 (тренер Евгений Трахачев) показала лучший результат среди сахалинских команд за всё время проведения чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». Так высоко никто еще не забирался.