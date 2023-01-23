День снега

Островной регион присоединился к празднованию Всероссийского дня снега.

Традиционно местом, где развернулись всевозможные развлекательные площадки, стал СТК «Горный воздух».

– Празднование Всероссийского дня снега очень актуально для нашего региона. Наличие снега дает возможность сахалинцам и гостям области наслаждаться активным зимним отдыхом, а спортсменам – оттачивать мастерство и готовиться к предстоящим соревнованиям. Ведите здоровый, активный образ жизни несмотря на сезон – будь то лето или зима! – обратился к участникам заместитель председателя регионального правительства Владимир Ющук.

С самого утра гостей комплекса встречали бесплатными сахарной ватой и попкорном. Здесь же развернулись мастер-классы для новичков по горным лыжам и сноуборду. Занятия прошли под руководством квалифицированных тренеров спортклуба «Чемпион». А юных сахалинцев здесь ожидали веселые эстафеты и аниматоры.

На средней площадке для жителей и гостей города прошли мастер-классы по росписи керамических игрушек и магнитов. А на вершине горы Большевик у кресельной канатной дороги сахалинцев встречал фотограф.

Основной площадкой празднования Всероссийского дня снега стала Долина туристов. До самого вечера здесь работали развлекательные площадки, звучали сеты от островных диджеев и живая музыка от кавер-группы. В завершении дня для гостей праздника провели розыгрыш подарков.