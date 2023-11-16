Экскурс в прошлое

Как же много песен написано о Дальнем Востоке, и в частности о Сахалине и Курилах! Жаль только, что часть из них со временем либо утеряна, либо известна только историкам музыки.

В послевоенные годы документальные фильмы демонстрировались с непременным музыкальным сопровождением. Вот и созданный на Хабаровской киностудии в 1948 году 27-минутный фильм «На родной земле! (Южный Сахалин)» завершается словами песни:

Среди долин

Охраняют родину

Зоркие дозорные

Острова Курильские,

Наш остров Сахалин…

Однако установить полный текст и имена авторов пока не удалось.

Интересный пример эпизодического обращения к Курильским островам обнаруживается в творчестве Константина Симонова, написавшего стихотворение «Наша песня» (журнал «Знамя» № 8 за 1949 год). У Симонова «дымная Курильская гряда» – это восточный рубеж Советского Союза, земли которого простираются на все четыре стороны света.

Одним из первых исполнителей этой песни на музыку Дмитрия Шостаковича стал оперный певец Алексей Королёв. Сопровождал его выступление ансамбль песни Военно-революционного комитета хора Анатолия Новикова. В 1975 году «Наша песня» вошла в книгу избранных произведений советских композиторов для баритона и баса в сопровождении фортепиано «О, русская земля!», а в 1978-м – в сборник «Произведений для смешанного, мужского и женского хора». Сегодня эта ретропесня не исполняется.

Упоминаются Курилы и в песне Дмитрия Смирнова и армянского композитора Седы Сароян. Однако сегодня её звучание трудно найти в интернете.

Поэт Николай Букин, посвятивший композицию Курилам, памятен многим прежде всего по песне «Прощайте, скалистые горы». Именно она принесла поэту всесоюзную известность. В 1960 году он написал текст «Над серой Курильской грядою холодные тучи плывут». Музыку сочинил известный композитор Серафим Туликов. Песню от первого лица исполнял лирический баритон Владимир Бунчиков.

Вполне возможно, что эта песня ещё обретёт второе дыхание и прозвучит в репертуаре кого-то из современных исполнителей. Ведь её слова просты, естественны и очень актуальны для нашего времени:

Над серой Курильской грядою

холодные тучи плывут.

И низко над самой водою тревожно бакланы снуют.

Иду я в глубины морские – задача ясна моряку:

Россия, родная Россия,

я счастье твоё берегу!

Елена Белобережская.

Мы продолжаем проект «Воспетые острова» об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, ВКонтакте, Телеграм и Одноклассниках.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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