Экс-министра здравоохранения области будут судить за многомиллионный ущерб бюджету

Прокуратура области направила в южно-сахалинский городской суд уголовное дело о превышении должностных полномочий, повлекшем причинение ущерба бюджету на сумму 61 млн. рублей. Бывший министр здравоохранения Алексей Пак, занимавший эту должность с 2016 по 2019 год, обвиняется по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Газета «Советский Сахалин» писала об этой громкой истории. Здание бывшей гостиницы «Чайка» в г. Холмске было приобретено для размещения в нем детской поликлиники. Хотя объект для этих целей совсем не подходил. Спустя какое-то время уже разбитое разворованное здание пришлось снести…

Расследовал уголовное дело третий отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Сахалинской области. Следствие пришло к выводу, что в результате противоправных действий обвиняемого региональному бюджету причинен ущерб в размере 61 млн. рублей.

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