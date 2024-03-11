На весну надейся и семена припасай. Отдавайте предпочтение посадочному материалу агрофирм с хорошей репутацией

Новолуние, которое наблюдается сейчас, – лучшее время для посева семян баклажанов, перцев, томатов поздних сроков. Если вы пользуетесь продукцией фирменных семеноводческих хозяйств, то, как правило, они предлагают населению уже обработанные семена, и остаётся только закалить их контрастом температур.

Кто посеял семена в конце февраля, тот уже получил всходы. С появлением первых двух настоящих листочков займитесь пикировкой рассады. В приобретённую в торговых точках плодородную землю добавьте минерального удобрения (на ведро почвы 40 – 90 г диаммофоски и 500 г извести для раскисления).

Перед пикировкой рассаду и почву в торфяных стаканчиках пролейте теплой водой с добавлением марганца. Корешки всходов прижимайте к стенкам торфяных стаканчиков, чтобы не было воздушных пузырей. Землю уплотните до семядольных почек.

Рассаду поместите возле батареи под лёгкое укрытие и каждый день проверяйте, не пересохла ли почва, особенно, если она торфяная. Растения приживутся на 5 – 7-й день. Тогда определяем их на подоконник, приоткрываем форточку или фрамугу, снижая температуру воздуха до 17 градусов. Так рассада не вытянется. Досвечивайте её в ночное время люминесцентными лампами. Пикированную рассаду притеняйте от прямых солнечных лучей.

В торговых точках хороший ассортимент семян сладких болгарских перцев. Понравившиеся сорта, обработанные в течение часа микроэлементами (1 г на стакан воды), промойте, просушите и высевайте. Перцы всходят дружно и быстро. После пикировки растений аккуратно снижайте температуру, регулярно и умеренно поливайте их, ведь при каждом нарушении агротехнических приёмов перцы будут на неделю задерживаться в росте. А при пониженной или повышенной до 25 – 27 градусов температуре могут и вовсе сбросить листья.

Пора сеять высокорослые индетерминантные помидоры, которые будут развиваться в один стебель. Советую выращивать в теплицах для подстраховки не менее четырёх сортов томатов, ведь какие-то из них могут заболеть или не порадовать щедрым урожаем.

Отдавайте предпочтение посадочному материалу семеноводческих агрофирм с хорошей репутацией, таких как «Седек», «Василиса», «Гавриш», «Сибирский сад», «Аэлита», «Поиск» и «Русский огород» (мировой лидер!). Здесь семена подвергаются доработке, очистке, сушке, переборке и сортировке. Специалисты периодически проводят выборочные проверки всхожести и энергии прорастания посадочного материала.

Так что вам останется только провести закалку семян томатов. Положите их на 12 часов под морозилку, где температура минус 5 – 7 градусов. Затем 12 часов подержите при комнатной температуре. Закалка в течение 5 – 12 дней даст дружные и здоровые всходы, прибавку урожая на 15 – 20%. Без такой процедуры могут проявиться и вершинная гниль, и фитофтора, и прочие болезни.

Позаботьтесь, чтобы почва для пикировки томатов была на основе биогумуса, а не торфокрошки (последняя – кислая и легкая, поливать её придётся часто). Лучшей подкормкой для любой рассады будет раствор 1 л свежего навоза в ведре воды с добавлением 30 – 40 г диаммофоски. Всходы проливайте марганцовкой, она работает против фитофторы, бурой пятнистости и других заболеваний томатов.

Обязательно посейте сельдерей листовой и корневой «яблочный», петрушку («бабушкина грядка», «бутербродная, «листовая» и «корневая», «богатырь»). Не забудьте о полезном для здоровья пастернаке.

В магазинах подберите на свой вкус семена хороших сор­тов редиса («восемнадцатидневка», «чемпион», «французский завтрак», «вулкан», «красный великан», «жара», «сосулька»); моркови («нантская», «нандрин», «королева осени», «шантане» и др.); свёклы («пабло», «цилиндра», «бордо», «египетская плоская», «экшен» и др.).

Богатую зелень даёт кустовой укроп («аврора», «редут», «аллигатор», «салют», «ажур» и незаменимый при засолке «грибовский огородный»).

Пора посеять на рассаду и лук-чернушку («штутгартер», «эксибишен» и др.). Эти сорта дают прекрасный урожай зелёной массы и луковиц. Но прежде на трое суток замочите семена, периодически сливая воду.

Приоткрывайте окошки в подвале, где хранится картофель. Уже можно постепенно готовить его к яровизации, удаляя заболевшие клубни.

Высевайте дельфиниумы, астры, шток-розы – цветы с долгим периодом вегетации. Георгины разрежьте на делёнки и оставьте до апреля в прохладном помещении. Гладиолусы, луковицы тюльпанов, шафраны, не посаженные с осени, обработайте актеликом или раствором марганцовки, просушите и определите в холодильник.

Валентина Косенкова, агроном.