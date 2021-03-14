Кому копейка рубль бережет?

Недавно был свидетелем маленького скандала в одном из супермаркетов. Кассир назвал сумму покупки, покупатель получил чек, посмотрел в него и возмутился: «Почему вы округлили в свою пользу? Здесь указаны 60 копеек, а с меня берете рубль?».

Было видно, что именно этот покупатель так просто это дело не оставит. Тем более что он уже перешел на оскорбление кассира. И кассир, молодой человек из мигрантов, быстренько достал из кассы 40 копеек и вручил принципиальному покупателю.

Я до этого случая как-то не очень внимательно заглядывал в чеки, но буквально на следующий же день, побывав в нескольких магазинах – как продовольственных, так и промтоварных, – убедился, что это происходит повсеместно: суммы округляются в пользу торговых предприятий. Правильно ли это? Законно ли? По одному чеку мне, скажем так, недодали 36 копеек, по другому – 17, по третьему – 26 копеек.

Я, конечно, не обеднею… Но вопросы остаются.

Может быть, в торговых центрах нет сдачи, сегодня даже 50 копеек уже не считаются деньгами. У меня дома, например, накопилось с килограмм неходовой мелочи по 5, 10 и 50 копеек. Надо бы отнести куда-то обменять, да все не до того. У других тоже полно этого добра, а в магазинах нет сдачи.

Все же хотелось бы знать, должны ли в торговых точках рассчитываться с покупателем до копейки?

Михаил ДОРОЖИНСКИЙ, г. Южно-Сахалинск.