Задумка-то хорошая

Чиновники областного здравоохранения озабочены доступностью медицинской помощи. Были большие подвижки до того, как вмешался коронавирус. Но все медицинские силы были брошены на борьбу с ним, и остальным больным, особенно с хроническими заболеваниями, пришлось терпеть, поскольку попасть к специалистам стало очень трудно. Многие занимались самолечением.

Это большая и больная тема. Я сегодня остановлюсь на частной ситуации с забором крови на анализ.

Здесь тоже пытались и пытаются улучшить качество услуги. Года два назад обычный порядок заменили другим: на направлениях появились стикеры трех цветов – красного, зеленого, синего. Они определяли время сдачи анализа: первые полчаса отдавались больным с «красными» направлениями, вторые с «зелеными», далее шли синие. Это делалось для того, чтобы больные подтягивались постепенно, не создавали больших очередей.

Люди в первое время веселились, выкрикивая: «Где тут красные? Кто последний?». «Есть ли кто из голубых?».

В прошлом году эту систему отменили, ввели точное время приема для каждого пациента, оно обозначено буквально поминутно. И это было бы очень хорошо, если бы на одно время не выписывали сразу 3 – 5 направлений. Допустим, тебе назначено на 8.08, ты приходишь немного заранее и узнаешь, что на 8.08 уже есть четыре человека. По столько же на 8.00, 8.01 и т. д. В результате впереди тебя уже не семь человек, как ты рассчитывал, а почти тридцать. А вообще в коридоре толпятся не менее 60 человек – ведь подошли и те, кому назначено на 8.20 – 8.30.

И конечно же, нет никакой социальной дистанции. Заняты стулья, на которых крестом обозначено, что сидеть здесь нельзя. Из-за одинакового времени возникают небольшие конфликты. И вот расчет, что вы будете свободны к такому-то времени, тает на глазах – приходится терять лишние полчаса, как было в моем случае.

Нельзя ли обойтись без многократного дублирования времени на направлениях? Если бы этого не было, все проходило бы отлично.

Моя претензия адресована руководству поликлиники № 4, но я почти не сомневаюсь, что такой порядок принят и в других поликлиниках Южно-Сахалинска.

Валентина ДМИТРИЕВА, г. Южно-Сахалинск.