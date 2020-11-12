Мечте навстречу. Как спортивная лыжня привела Павла Юдаева к руководству детской железной дорогой

В лыжную секцию его привел папа. С пятого класса Павел стал заниматься в Долинске у известного тренера Юрия Аристархова, воспитавшего Сергея Новикова, члена сборной России по лыжным гонкам, участника нескольких зимних Олимпиад.

От родного Стародубского до районного центра, где проходили тренировки, путь неблизкий – десять километров, так что у Павла была расписана каждая минута. Для экономии времени в 9-м классе он даже решил перебраться в областной центр, чтобы готовиться к выступлениям в составе сборной области. Причем сам себе выбрал школу и «направление движения» – стал кандидатом в мастера спорта, волевым, дисциплинированным и целеустремленным парнем.

На соревнованиях Юдаев представлял спортсменов островной железной дороги. И поэтому, посоветовавшись с тренером, по целевому набору поступил в Дальневосточный государственный университет путей сообщения (Хабаровск).

На студенческих практиках будущий инженер-механик поработал слесарем в разных цехах, осмотрщиком вагонов, ознакомился с организацией труда в техническом отделе.

– Считаю, каждый управленец должен пройти эту школу с низового звена, чтобы понимать принцип работы всего предприятия, давать адекватные распоряжения подчиненным, – говорит Павел. Дипломированный молодой инженер и сам исполнял обязанности начальника пункта технического обслуживания вагонов на грузовой станции, как инструктор обучал осмотрщиков вагонов, поработал в отделе снабжения. А восемь лет назад без сомнений и раздумий принял предложение возглавить Дальневосточную детскую железную дорогу в Южно-Сахалинске.

Так в свои двадцать пять Юдаев перешел на «тренерскую работу» – занялся профориентацией школьников. Он участвовал в проектировании и реконструкции детской железной дороги, депо и станции Комсомольской. Обустраивал пути светофорами, звуковой сигнализацией, дорожными переездами и другими элементами системы обеспечения безопасности.

Сегодня в России 25 детских железных дорог. Южно-сахалинская, начиная с 1954 года, перевезла более двух миллионов пассажиров. И все же не этот показатель главный. Важнее то, что за 66 лет железнодорожным специальностям здесь обучилось 17 тыс. школьников, учебную практику прошло более 13 тыс. учащихся. И сейчас ежегодно здесь обучается более 400 ребят.

С 2018-го воспитанники островной детской железной дороги участвуют в региональных и национальных чемпионатах WorldSkills Russia («Молодые профессионалы России») в номинации «Управление локомотивом». Они стремятся войти в тройку лидеров. И в этом им помогает участие в слетах представителей детских железных дорог страны. Компания «РЖД» проводит их каждые два года. А это и учеба, и обмен опытом с соревновательным эффектом.

В 2019-м в городском парке им. Ю. Гагарина областного центра открылся детский технопарк – кванториум. Единственный на Дальнем Востоке на площадке детских железных дорог ОАО «РЖД». Здесь в распоряжении ребят компьютеры с программным обеспечением, интерактивные доски, 3D-принтеры, лазерные и фрезерные станки с чиповым программным управлением.

Педагоги старшего поколения, знающие традиционные технические железнодорожные дисциплины, делятся в кванториуме опытом и знаниями с молодыми преподавателями новых предметов. Так что школьники обучаются целому комплексу традиционных и современных компетенций. Здесь ценятся креативность, командная работа, критическое мышление, умение работать на станках с различными материалами и программами.

В кванториуме ребята выполняют мини-проекты по заказам сотрудников ОАО «РЖД». Разумеется, под руководством наставников и экспертов. А те, к примеру, могут обучить детей управлению квадрокоптерами для обследования железной дороги, что значительно экономит время и силы.

Раньше инструкторы, допустим, рассказывая о колесных парах тепловоза, демонстрировали ученикам картинки или показывали их в натуре. А сейчас такую деталь можно скопировать с помощью 3D-сканера или начертить, используя графический редактор. А затем изготовить из пластика модель на 3D-принтере, либо вырезать лазером плоскую модель из фанеры, либо сделать объемную на фрезерном станке из пенопласта или дерева. Так дети лучше запоминают устройство механизмов, ведь в едином образовательном процессе соединяются теория с практикой.

Пассажирские перевозки на детской железной дороге максимально приближены к реальным. На летней профориентационной практике десятки школьников из разных районов Сахалина выполняют обязанности машиниста тепловоза, его помощника, дежурного по станции, диктора, проводника вагона, осмотрщика пути. Набор на детскую железную дорогу начинается с 11 лет. Сейчас из-за карантинных ограничений здесь дистанционно обучается 145 мальчиков и девочек. Но руководитель надеется, что как только снимут медицинский запрет, детворы прибавится.

– Мало где сейчас ребята могут заниматься бесплатно, как у нас, – говорит Павел Юдаев. – Кроме того, приобретенные здесь знания и навыки помогают выпускникам при поступлении в отраслевые техникумы, институты и университеты. Еще один плюс: наши воспитанники могут заключить целевой договор на бесплатное обучение и по окончании вуза гарантированно получить рабочее место по профилю.

Сам Юдаев не сторонник узкой специализации. По его мнению, даже для выполнения локальной задачи нужно обладать широким кругозором, чтобы выбрать оптимальный метод достижения цели. Человек увлеченный, он открыт всему новому, передовому, постоянно пробует свои силы в разных сферах деятельности. Как, впрочем, и его отец. Тот считал, что менять свою жизнь никогда не поздно, и в 50 лет, окончив институт, стал тренером по лыжным гонкам.

Вот и Павел начал преподавать в сахалинском филиале вуза, который сам окончил. К тому же заочно поступил на строительный факультет, чтобы в перспективе участвовать в крупных проектах, таких, как, например, железнодорожный переход с Сахалина на материк через Татарский пролив.

Он понимает, сегодня мало мечтать. Надо идти мечте навстречу, и тогда она станет реальностью.

Даниил Панкстьянов.