Победители! Юбилейная акция «Советского Сахалина»

ЛУКОМСКИЙ Анатолий Иванович, участник боевых действий в Маньчжурии. После войны дослуживал на Сахалине. Демобилизовавшись, остался на острове.

Родился в 1927 году в Брянске. Когда началась Великая Отечественная, ему было 14 лет. Семью эвакуировали на Урал. Трудился на лесоразработках, учился на токаря, рассказывается в альманахе «Победители».

В 1944-м призван на военную службу. Окончил курсы младших командиров в запасном стрелковом полку, через 6 месяцев получил звание «сержант». Война на западе шла к концу. Вместе с маршевой ротой был отправлен в Монголию.

С 6-й гвардейской танковой армией, в качестве десантника на броне, прошел через Большой Хинган, участвовал в освобождении городов Чанчунь, Мукден (Шэньян), Тунляо. Награжден медалью «За Победу над Японией».

После войны на Сахалине, его как токаря направили в строительный батальон, он базировался в Корсакове. В 1951-м демобилизовался, стал работать в судоремонтной мастерской порта.

Около 20 лет занимался общественной работой, был председателем Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов г. Корсакова.

Умер весной 2020 года.

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