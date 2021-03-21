Мини-цены в прошлом?

Помню, как в Южном появилась первая аптека мини-цен на ул. Емельянова. Сколько туда повалило народа, я сама ходила невзирая на большие очереди, поскольку цены здесь были намного ниже тех, что в других аптеках.

С тех пор число аптек мини-цен в городе выросло, изменились и цены. Я уже слышала ранее от знакомых, что теперь нет разницы, где покупать лекарства: в аптеках мини-цен цены поднялись до уровня остальных.

Недавно я и сама в этом убедилась. Мне выписали инъекции гепатопротектора. В обычной аптеке нашлась только одна коробочка из пяти ампул, а требовалось 10 ампул. Вторую коробку пришлось покупать в другом месте.

Первую я купила за 1644 рубля, за второй зашла в аптеку мини-цен. Думала по дороге, что зря не пошла сразу сюда – здесь все должно быть дешевле – и, если сейчас окажется, что все так и есть, буду долго сожалеть о потерянных деньгах.

И вот я увидела чек: 1725 рублей. Получилось, что в аптеке мини-цен тот же самый гепатопротектор стоит на 81 рубль дороже, чем в аптеке № 107.

Обидно, что название аптеки перестало соответствовать реалиям.

Анна МАНЬКО, г. Южно-Сахалинск.