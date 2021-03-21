Порядок устарел?

Известно, что ветеранские льготы по оплате комуслуг распространяются только на самих ветеранов. И если в квартире прописаны еще пять человек, то 50-процентная льгота превращается совсем в небольшую сумму. И неважно, живут ли эти люди на жилплощади фактически.

В пору, когда не было счетчиков на холодную и горячую воду, количество зарегистрированных, может быть, и имело значение, но ведь сегодня совсем другая ситуация.

Управляющая компания выставляет счета, исходя из площади жилого помещения, отопление считается тоже по числу квадратных метров, за воду и электричество жильцы рассчитываются по счетчикам. И по показаниям видно, какой расход ресурсов.

Правда, за вывоз мусора плата сейчас считается от числа жильцов, но она не такая значительная, что из-за нее люди должны терять положенную льготу.

Я веду сейчас речь только о тех случаях, когда прописанные не живут на этой площади. Сегодня немало ветеранов, имеющих льготу, живут одиноко, а зарегистрированные в их квартире дети и внуки снимают жилье и оплачивают коммунальные услуги в другом месте. И снять их старикам с регистрации невозможно, потому что регистрация у нас – это всё: без нее ни на работу не устроиться, ни детей в детсад и школу не пристроить. И вот ради своего потомства и из-за не совсем продуманного закона и несут ветераны финансовые потери. Не у всех их была возможность купить детям жилье, а те сами не в состоянии его приобрести. Да, сейчас в области работает немало жилищных программ, помогающих молодым заиметь квартиры на льготных условиях, но, к сожалению, только немногие могут попасть в эти программы.

За что государство наказывает ветеранов, которые не смогли помочь своим детям иметь собственное жилье?

Моей соседке 74 года, она рано потеряла мужа, воспитывала двоих детей с дошкольного возраста одна. Имеет большой трудовой стаж в полсотню лет, ветеранскую льготу. И ни одного года со времени получения льготы не пользовалась ею в полном объеме. Дети давно съехали, но остались прописанными. И вот что делать?

Я считаю, что порядок предоставления льгот пора увязать с сегодняшними реалиями и не обижать одиноко живущих ветеранов. Несправедливо урезать им льготу из-за того, что в квартире кто-то прописан, но не живет.

Юрий ПРОШЬЯНЦ, г. Южно-Сахалинск.