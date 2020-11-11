Мобилизовали дополнительные ресурсы. Для лечения пациентов с коронавирусом и пневмонией в регионе выделено 904 койки

С ростом числа заболевших в лечебных учреждениях районов выделяются дополнительные койки из числа резервных.

Анивская, Корсаковская, Ногликская районные больницы подключились к лечению пациентов с коронавирусом как только стало ясно, что требуются дополнительные мощности для борьбы с этой опасной инфекцией. В отличие от Долинской ЦРБ, полностью работающей в режиме госпиталя, в этих учреждениях предусмотрели отдельные структурные подразделения. Вместе они обеспечивают 275 коек. Здесь организованы раздельные зоны для заболевших коронавирусом и пневмонией.



– Область была готова к такой ситуации. Мы на короткое время сворачивались, уменьшали количество мест, но они оставались койками двойного назначения. Когда того потребовала эпидемическая ситуация, мы смогли быстро развернуть отделения в районных и областных медучреждениях, – рассказала руководитель инфекционного госпиталя Оксана Солонина.

Жительница Озерского Елена Гриценко поступила на лечение в Корсаковскую ЦРБ с двусторонней пневмонией. Спустя 10 дней пациентка уже готовится к выписке.



– В момент поступления в стационар я умирала. Но меня вернули к жизни. Очень хорошее лечение, питание, внимание, без врачей и сестер я бы не выкарабкалась. Очень благодарна медицинским работникам, – поделилась Елена.

Тактика лечения пациентов с коронавирусом и пневмонией отработана. С учетом индивидуальных особенностей применяется антивирусная терапия, антибиотики, – сообщила пресс-служба областного правительства.



– Лекарства поставляются регулярно. Есть все группы препаратов, которые применяются на стационарном лечении. В ближайшие дни начнем обеспечивать медикаментами амбулаторных пациентов, – прокомментировал региональный министр здравоохранения Владимир Кузнецов.

Следует отметить, что пациенты госпитализируются строго по медицинским показаниям. В экстренных ситуациях для госпитализации больных из районов привлекают санавиацию.

Евгения БЕЛОВА.