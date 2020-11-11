Детективная история. В Южно-Сахалинске похитили депутата

В минувший вторник утром в Южно-Сахалинске был похищен

депутат южносахалинской городской думы, руководитель ООО «НС Медиа», председатель регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» Александр Анистратов. Правоохранительные органы произошедшее пока не комментируют.

Из неофициальных источников известно, что пока Анистратов на улице возле дома прогревал свой автомобиль Nissan Patrol, в салон залез неизвестный мужчина в маске и, угрожая ножом, связал ему руки. После чего сел за руль и отогнал машину в район улицы Лесной. Там неизвестный Высадил депутата из машины и уехал на его авто.