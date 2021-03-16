Морской котик в смертоносном ошейнике. Сотни животных на островах Охотского моря запутались в пластиковом мусоре и умирают

Сахалинская общественная организация «Друзья океана» и клуб «Бумеранг» выпустили короткометражный фильм о работах по распутыванию северных морских котиков от пластикового мусора на острове Тюлений в Сахалинской области.

В спасательных работах приняли участие двенадцать человек. Это были люди разных специальностей и жизненного опыта. Все они были объединены идеей оказания помощи морским животным и участвовали в экспедиции как волонтеры, оказывая помощь ученым. Руководил работами опытный специалист по изучению и сохранению морских млекопитающих России, председатель Совета по морским млекопитающим, ведущий научный сотрудник Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН кандидат биологических наук Владимир Бурканов.

Молодые морские котики и сивучи часто играют с мусором, плавающим на поверхности моря и нередко запутываются в нем. Обрывки синтетических рыболовных сетей и колец из пластиковых упаковочных лент превращаются в смертоносные ошейники, глубоко вросшие в тела животных. Они становятся причиной долгой и мучительной смерти. К сожалению, количество рыболовных сетей и пластикового мусора в море увеличивается с каждым годом, тем самым повышая риск запутывания тюленей, китов и дельфинов. Сейчас на острове Тюлений и других островах Охотского моря сотни запутанных животных медленно и мучительно умирают. От каждого из нас зависит, будет ли их количество расти.

Валентина МЕЗЕНЦЕВА.