На экстренное лечение. Областная клиническая больница начнет прием пациенток с гинекологическими заболеваниями

В медучреждении создают отделение для приема женщин с экстренными показаниями. Маршрутизация в областную больницу позволит сохранить объемы и качество оказания помощи жительницам, которых до недавнего времени направляли на лечение в городскую гинекологию.

– Для приема беременных и гинекологических больных на новом месте создаются все необходимые условия. Маршрутизация продумывается таким образом, чтобы женщины не испытывали недостатка в медицинской помощи, – прокомментировала начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения регионального минздрава Ирина Хегай.

Пациенткам с угрозой прерывания беременности медицинская помощь будет также оказываться в областной больнице. Кроме того, учреждение готово принять на экстренное лечение и жительниц из других городов юга Сахалина – Корсакова, Анивы и Долинска. В случае экстренных показаний пациенток будут доставлять автомобилями скорой медицинской помощи, сообщила пресс-служба правительства области.

Происходящие структурные изменения вызваны неблагоприятной эпидситуацией и необходимостью перепрофилирования части коек гинекологического отделения. Здесь будет развернут провизорный госпиталь для пациентов с пневмонией.

– Решение непростое, но сегодня очень необходимое. Мы должны думать о наших жителях, которым в любой момент может потребоваться специализированная медицинская помощь. Пневмония – коварное заболевание, которое не щадит никого, особенно стариков и людей с ослабленным здоровьем, – отметила Ирина Хегай.

Людмила ГРУЗИНСКАЯ.