Такой парусник обгонит автомобиль. Учёным СахНИРО доставлен редкий вид тропической рыбы

27 сентября в трёх километрах севернее протоки озера Ильинское на Кунашире в ставной невод рыбодобывающей компании попал индо-тихоокеанский парусник.

Неравнодушные рыбаки заморозили и доставили в лабораторию Сахалинского филиала ВНИРО редкий экземпляр, сообщила пресс-служба учреждения.

Это второй редчайший случай обнаружения обитателя тропических морей в наших водах. Первый факт был отмечен в заливе Петра Великого в начале ХХ века.

В этот же день парусник был передан коллегам – учёным-краеведам, заведующему ес­тест­вен­но-научным отделом областного краеведческого музея Геннадию Матюшкову. Там им займутся таксидермисты. И чучело индо-тихоокеанского парусника пополнит коллекцию областного краеведческого музея.

СПРАВКА

Индо-тихоокеанский парусник – вид хищных морских лучепёрых рыб из семейства марлиновых, единственный в роде Istiophorus. Это самая быстроплавающая рыба в мире – скорость до 100 км/ч. Вырастает в длину до 3,5 метра при массе около 100 килограммов. Обитает в тропических, субтропических и умеренных водах всех океанов.

P. S.

Учёные Сахалинского филиала ВНИРО обращаются с просьбой к рыбодобытчикам, рыболовам-любителям, занимающимся спортивной ловлей рыбы, просто отдыхающим на берегу моря, ко всем, кому небезразлична природа Сахалина, в случае поимки или обнаружения на каком-либо участке побережья или в промысловом улове каких-то неизвестных вам рыб или известных, но редко встречающихся у Сахалина, по возможности, передать информацию об этом в СахНИРО.