Ну и персонажи!

На днях ехала на городском автобусе. Он был полупустой, на площадке стояла коляска с ребёнком, рядом сидела молодая мама.

На какой-то из остановок в салон вошла пожилая женщина и бесцеремонно согнала мамочку с её места. Села, оглядела соседей и, увидев в их глазах вопрос и неодобрение, громко сказала:

– Да, вокруг много свободных мест. Да, тут коляска. Но я привыкла сидеть именно здесь.

Этого аргумента ей показалось недостаточно, и пожилая женщина начала вещать, что у неё тоже были дети, но доставались они когда-то гораздо труднее… Но, на мой взгляд, на многострадальную мать эта неприятная женщина не тянула…

На следующей остановке мне нужно было выходить, и я позволила себе заметить, что женщина поступила не очень красиво.

Она обозлилась и перешла на «ты».

– Выходишь и выходи…

И тут же пустилась в демагогию, что где-то люди погибают на фронте, защищают родину, а другие лезут не в свои дела.

Я, кстати, не однажды сталкивалась с ней. Живём в одном микрорайоне. Знаю её лет двадцать. И всегда она с кем-то конфликтовала. А между прочим, когда-то работала в библиотеке. Но, видимо, культурная профессия не гарантирует высокой культуры.

Можно было бы порассуждать на тему человеческого общения в общественных местах, но зачем? Я лучше приведу ещё пару примеров того, как некоторые считают, что у них есть право на персональные места в общественном транспорте.

Несколько лет я наблюдала в дачном автобусе такую картину: в одно и то же время на одной и той же остановке в него входила бабушка с палочкой. Слева от входа было отдельное сиденье. Так вот, кто бы там ни сидел, бабушка молча махала палкой – дескать, кыш отсюда! – и пассажир так же молча вставал. Ей бы и так уступили место, но требовалось именно это и никакое другое.

«Местный» случай коснулся и меня. В тот раз я садилась в дачный автобус на начальной остановке. Пустой автобус распахнул двери, толпа ринулась внутрь. Я оказалась в числе первых, прошла в конец автобуса и заняла место у окна. Тут же подскочил мужчина, стал хватать меня, немолодую женщину, за руки и вытаскивать из сиденья.

– Вы заняли моё место, – пыхтел он. – Я специально пришёл на последнюю остановку, чтобы на него сесть, а вы нагло меня опередили.

Это выглядело не только смешно, но и мерзко.

Конечно, я место не уступила. Другие пассажиры за меня вступились. Но с тех пор этот мужчина, встречая меня в автобусе, смотрит в мою сторону очень злобно.

Да и можно ли называть его мужчиной?

Автобус – очень интересное место для наблюдения за человеческой природой.

Людмила Тырина, г. Южно-Сахалинск.