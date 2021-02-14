Мы когда-нибудь избавимся от тех, кто все портит, получая от этого удовольствие? Вышли на днях с сынишкой погулять, он запросился на качели. Стоят в нашем дворе две старинные, из металлических труб. Подходим – на одной вместо сиденья одна железная рама, дощечки куда-то исчезли. Пошли в соседний двор, где установлен красивый детский городок, а там на любимой горке варварски сломано ограждение. Все это сделано недавно.

На соседней контейнерной площадке кто-то разбил новый пластмассовый ящик для мусора, через большую дыру «светится» содержимое. Если пройти дальше, можно увидеть автобусный павильон на проспекте Мира, у которого вышиблена задняя стенка. Ездил к друзьям на дачу, там кому-то помешал планшет-указатель на главной дороге – изрезали в клочья.

Да каждый может в течение минуты вспомнить немало примеров вандализма в подъезде, во дворе, в городе.

А «свежий» случай просто-таки не укладывается ни в какие рамки. Я имею в виду осквернение источников в Дагах. Видел по телевизору и мусор, и, извините, кучу дерьма, оставленные то ли гостями, то ли местными жителями.

Сахалинцы так ждали, когда обустроят горячие источники, радовались комфорту – и нате вам! Кому-то захотелось поизгаляться, испортить настроение многим и многим.

Чтобы все это не сходило пакостникам с рук, их надо обязательно находить и наказывать. Я думаю, что эти люди-нелюди сами никогда не создавали никаких материальных ценностей, не знают цену труду. Жаль, что нельзя таких отправлять в дикие места создавать комфорт для себя своими руками, с нуля. Но есть общественно полезные работы.