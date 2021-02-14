На днях смотрела новостную программу по сахалинскому телеканалу, и в ней кто-то из руководителей АО СКК, рассказывая о проблемах замены аварийных сетей, признал факт нехватки мощностей ТЭЦ-1 для нормального теплоснабжения южной части областной столицы. Строится много нового жилья, объектов общественного значения, и всё подключается к имеющемуся источнику.

Между прочим, о том, что это может случиться, говорилось давно, и, насколько мне известно, жители спальных микрорайонов не первый год жаловались на некачественное отопление. Почему же только сейчас принимается решение о строительстве нового источника тепла для юга Южно-Сахалинска?

Живу в 9-м микрорайоне. Это не самый юг города, но в нынешнюю зиму и я почувствовала нехватку тепла. Может быть, санитарная норма 18 градусов и присутствовала в квартире, однако комфортной ее вряд ли можно назвать. Когда жильцы вынуждены обряжаться в теплые вещи в дневное время и используют второе одеяло в ночное – думаю, это не есть хорошо.

В прежние годы в зимние морозы большая часть города получала только эти «пограничные градусы», ниже которых ситуация именовалась «недотопом» и к поставщикам тепла применялись санкции. Комментируя ее, руководство СКК заявляло, что в основу тарифа заложены именно 18 градусов, поэтому претензии населения излишни. Компания экономила деньги. Потом нам пообещали все-таки комфортные температуры в жилье, и слово это держалось. По крайней мере, в отношении меня.

И вот опять пошли в ход теплые носки, свитера…

Новые котельные сейчас возводятся быстро. Надеюсь, для юга города ее построят тоже оперативно.

Хотелось бы еще, чтобы сахалинские власти объяснили нам, за какой все же градус мы платим. Не верится, что только за 18 градусов. Но если это так, нельзя ли законным порядком утвердить более гуманную температуру в наших жилищах?

Ольга СИДОРОВА, г. Южно-Сахалинск.