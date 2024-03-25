Первая любовь. Бывает же такое!

В шестом классе наш «В» распределили по двум другим шестым. Я попал в шестой «А», меня посадили с маленькой черноглазой девочкой, в которую я вскоре влюбился. Она была отличницей, весёлой, доброй – в последнем я скоро убедился, когда сломал ногу. Представляете, она каждый день приходила ко мне заниматься, чтобы я не отстал от программы. Мои родители в ней души не чаяли.

А я вёл себя по-разному и даже не понимал, почему в один день угощал её пирожками, а в другой – обидно дразнил. Я видел, как она переживала, когда я на публику критиковал то её кривые ноги, то маленький рост. На самом деле, всё в ней было хорошо – я просто хотел, чтобы на неё не «запали» другие парни. Потому что к тому времени уже решил: я на ней женюсь, как только окончу школу.

Однажды, помню, я намазал пастой от шариковой ручки сиденье, и она села на него, не глядя, в новой форме. Когда увидела огромное грязное пятно, тихо заплакала. Я понимал, почему. Она была из многодетной семьи, и этот ущерб был практически невосполнимым. Но моя соседка по парте не пожаловалась учителям, и я вечером признался родителям, что натворил. Мама тут же пошла в ёе семью, извинилась за своего шалопая и обещала купить новую форму. Это было сделано.

После девятого класса я ушёл из школы в профучилище – хотел быстрее зарабатывать деньги. Но Ниночку – так звали эту девочку – из виду не упускал. Часто приходил к её дому, чтобы попасться ей на глаза и перекинуться парой слов. Ещё я приходил на школьные вечера. Чужих в школу не пускали, но я залезал через окно второго этажа и иногда приглашал мою любовь на танец.

Не знаю, догадывалась ли она о моих чувствах.

И вот Ниночка окончила школу и уехала учиться в большой город на материке. Я плакал, рвался в тот же город, но родители меня не пустили. И зря.

Работа меня больше не интересовала. Девушки тоже. Я сдружился со смелыми ребятами, меня понесло, и я в конце концов оказался в тюрьме.

Когда освободился, узнал, что Нина окончила университет, вышла замуж и родила дочку. Я тоже решил обзавестись семьей, ведь понятно было, что Ниночку я потерял.

Выбрал себе в жёны девушку, похожую на мою первую любовь. Она родила мне трёх дочек. Своих девочек очень люблю.

С Ниной я виделся чуть ли не каждый год – она приезжала в гости к своим с завидным постоянством. Я ждал её приезда, узнавал у её сестры, когда это случится, и старался попасть на глаза Ниночки в первый же день.

Она уже разошлась с мужем. Я не мог понять, как какой-то мужчина мог не любить такую женщину. Наверное, это Нина ошиблась при выборе. Свою личную жизнь она не обсуждала, и я не задавал лишних вопросов.

А однажды я пригласил Нину в свой дом. Она пришла с сестрой. Я представил её своей жене как первую любовь. Света не стала ревновать, она уже знала о Ниночке.

Не могу понять своих чувств. Когда-то я представлял Нину только женой. О ней я думал за колючей проволокой, по возвращении, даже в первые годы женитьбы. Ниночка, можно сказать, освещала мою жизнь. Я всех встреченных женщин сравнивал с нею.

А теперь я только жду встреч. Мне хочется знать, что у неё всё хорошо. Во время ковида Ниночка не приезжала на родину, я не видел её четыре года!

7 марта будет тридцать лет моему первому танцу с ней.

Виктор, г. Холмск.