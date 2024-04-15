На свадьбе детей поженились и их родители

Семёновы не славятся активной жизненной позицией, необычными увлечениями, умением зарабатывать деньги. Они – обычная молодая семья, стремящаяся стать крепко на ноги, и этим как раз интересна.

Летом будет 10 лет, как Александр и Александра сыграли свадьбу. Сегодня у них уже есть девятилетняя дочка Ксюша и пятилетний сынок Костя.

Шесть лет назад Семёновы вступили в жилищную программу «Молодая семья». Получили от областной власти сертификат стоимостью 3 млн рублей, подзаняли ещё денег и купили в новостройке квартиру. Правда, в неё ещё не въехали, квартирные дела бывают долгими. Но новоселье в этом году всё же состоится. На областной материнский капитал и кредит молодая семья летом прошлого года сменила автомобиль на более подходящий для неё микроавтобус. Теперь и на природу можно прокатиться с комфортом.

Они уже через два месяца свиданий поняли, что любят друг друга, подходят один другому и готовы к серьёзным отношениям. Оба росли в благоустроенных квартирах, но и ему, и ей хотелось иметь свой дом.

Но какие у молодых деньги?! Решили прикупить пока дачный участок с перспективой строительства дома. Нашли его в дачном массиве по дороге в село Троицкое, взяли кредит и начали обустраиваться. Условия для жизни, надо признать, были там очень скромные: одна комната и хозяйственное помещение. То жильё тогда не пугало только их самих. Например, свою маму Александра боялась привозить к себе домой, долго находила отговорки, пока, наконец, мама не позвонила и не потребовала забрать её с вокзала, куда она приехала из Корсакова. Стояла середина мая, ещё и с погодой не повезло… Мама была в шоке: «Как вы тут с ребёнком жить собираетесь?».

Да, в семье Семёновых уже ждали Ксюшу. Она сломала все их планы на скорый расчёт с кредитом и победное движение дальше, к своему дому.

Пришлось думать о том, как выкручиваться из финансовой ямы и делать более удобным временное жилье. Пришлось брать еще один кредит, утеплять комнату, делать пристройку для ванны, туалета, кухни.

Им нравилось жизнь на земле, на своей обособленной территории. Конечно, здесь тоже приходится считаться с соседями, но уже не так, как в городе.

А какая воля для детей! У Ксюши есть своя игровая площадка, ей построили детский домик, и она любит изображать из себя хозяйку. Мама занимается своими взрослыми делами, но и дочка остается под присмотром: дверь кухни открыта, Дети на виду.

Если что и омрачало жизнь Семёновых – так это денежные дела. Из-за нехватки денег Александре пришлось выйти на работу, не дожидаясь конца декретного отпуска по уходу за ребенком. Детей пришлось отдать в частный детский сад. Семёновы ежемесячно ещё платили кредиты. Муж не понимал, почему жена работает, а денег по-прежнему нет. Жена хотела, чтобы муж больше работал…

Оба были взвинчены. Так что семейный кризис у них случился как по писаному – в три года. Но сегодня у них всё хорошо.

В частном доме жить свободнее, но труднее. И эта трудная жизнь многому учит. Александр никогда не думал, что освоит строительное ремесло. Пришлось, когда возводили пристройку. Строили с его отцом, Анатолием Николаевичем, никого со стороны не нанимали. Больше работал, конечно, отец, у него рабочий график свободнее. Но и Александру довелось повкалывать. Сегодня он ещё мастерски косит траву, рубит дрова. Александра не ожидала, что из её мужа, городского в общем-то мальчика, получится такой хозяйственный, рукастый глава семейства.

Первое время она тоже много работала с ним на улице, но с рождением детей все её заботы переместились в дом – на уборку, готовку, заботу о маленьких Семёновых.

До знакомства у Александра и Александры были, конечно, свои любовные истории. Сегодня, оглядываясь назад, они понимают, что, слава богу, не поторопились, дождались друг друга.

Их познакомили друзья под предлогом сходить компанией посмотреть новый фильм. Александра считает, что они понравились друг другу при встрече, а вот Александр говорит, что ему показали фото Саши ещё до похода в кино, и она ему приглянулась. Иначе, может быть, и не пошёл на тот фильм. При встрече он увидел, что девушка нелегкомысленная, у неё хороший, спокойный характер, приятная, милая.

Александр покорил Сашу вниманием, заботливостью.

Жила она в Корсакове, работала в Южно-Сахалинске, он жил в Новоалександровске, работал тоже в областном центре. Виделись после работы, потом им нужно было разъезжаться в разные стороны, в неблизкие концы. И Александр очень волновался, что его девушке приходилось поздно возвращаться на автобусе. Постоянно звонил: добралась ли и как?

– Он добрый, нежный, отзывчивый, – говорит о нем жена. – И что существенно облегчает нашу жизнь – готов к обсуждению проблем, мы с ним разговариваем и приходим к какому-то решению. Он меня слышит. – Бывает, что и ссоримся. Но, поскольку виноват обычно я, первый и подхожу к Саше, – выдает свою версию отношений муж. И поступает, таким образом, как положено мужчине.

Как правило, на выходные к Семёновым приезжают родители: мама Александры Елена Витальевна и папа Александра – Анатолий Николаевич. Такая вот вышла интересная история: родители жениха и невесты – свободные взрослые люди – пока готовили свадьбу детей, отмечали её, сами подружились и создали свою семью. Друзья Семёновых, когда знакомили их друг с другом, и не предполагали, что разом решают судьбу четырех человек.

Наталья КОТЛЯРЕВСКАЯ.