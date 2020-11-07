Победители! Юбилейная акция «Советского Сахалина»

ЕЛИЗАРЬЕВ Александр Степанович, участник трудового фронта.

Родился в 1928 году в Красноярском крае. Оттуда семья перебралась на Сахалин. Жила в населенном пункте Половинка. Отец работал на Александровском рыбокомбинате.

Когда началась Великая Отечественная война, Саше было 13 лет. Отца призвали в армию. Вместо него на рыбокомбинат пошел трудиться сын. Была такая должность – плотовой. Это человек, который принимал рыбу, вел учет. Работы было много. Практически круглосуточно. К пристани постоянно причаливали суда. Рыбу доставляли в цех, солили. А потом пароходом направляли на фронт.

Чтобы сохранить рыбу свежей, занимались заготовкой льда, делился воспоминаниями Александр Елизарьев в альманахе «Победители». Лед возили на лошадях. Когда их не хватало, впрягались сами. Уловы были богатые – особенно много добывали селедки, трески, камбалы, корюшки. А из бычков делали муку, фасовали ее в пакетики и отправляли на фронт. Залил кипятком содержимое такого пакетика – получался рыбный супчик.

Воровать и пить в то время было нельзя. Пили только бражку. На 15 мая, день освобождения Северного Сахалина, и при выполнении плана. Но на работу пьяным никто не приходил. Нельзя было опаздывать на работу или прогуливать. Дисциплина была жесткая.

В 1944 году Александр Елизарьев закончил курсы шоферов. В 1945-м его вместе с машиной мобилизовали в армию. Но повоевать не успел, боевые действия на Сахалине завершились.

После войны остался работать на Александровском рыбокомбинате. Сначала шофером, потом начальником транспортного цеха. В общей сложности трудился 21 год.

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