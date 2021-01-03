Победители! Юбилейная акция «Советского Сахалина»

ВАСИЛЕВСКИЙ Александр Михайлович, один из крупнейших советских полководцев, главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке во время войны с Японией, Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов «Победа» и восьми орденов Ленина. Является единственным военачальником Великой Отечественной, формально не потерпевшим ни одного поражения.

Родился в 1895 году в Костромской губернии. Мечтал стать агрономом или землемером, но начавшаяся первая мировая война изменила его планы. Прошел ускоренное обучение в Алексеевском военном училище и в чине прапорщика направлен на фронт. В должности командира роты участвовал в знаменитом Брусиловском прорыве. После Октябрьской революции штабс-капитан Василевский оставил службу, сообщается в Википедии.

В апреле 1919-го призван в Красную Армию. Последовательно занимал должности помощника командира взвода, командира роты, батальона, полка.

После гражданской войны командовал полками, потом его переводят на штабную работу, в 1937-м – в Генштаб.

В Великую Отечественную войну генерал-майор А. М. Василевский – замначальника Генштаба – начальник Оперативного управления. Сыграл одну из ключевых ролей в организации обороны Москвы и последовавшего контрнаступления. Когда Генштаб был эвакуирован, возглавлял опергруппу для обслуживания Ставки.

26 июня 1942 года назначен начальником Генштаба, а с 14 октября был одновременно заместителем наркома обороны. Представлял Ставку на разных фронтах, координировал действия фронтов. После гибели командующего 3-м Белорусским фронтом И. Д. Черняховского был назначен И. В. Сталиным на эту должность, руководил штурмом Кёнигсберга и города-крепости Пиллау.

Еще летом 1944 года, по окончании Белорусской операции, Сталин сообщил Василевскому о планах назначить его главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке после окончания войны с Германией. Василевский включился в разработку плана войны с Японией 27 апреля 1945 года, по окончании Восточно-Прусской операции, хотя черновые наброски плана были сделаны еще осенью 1944 года. Под его руководством к 27 июня был подготовлен план Маньчжурской стратегической наступательной операции, который был одобрен Ставкой и Государственным комитетом обороны. 5 июля 1945 года, переодетый в форму генерал-полковника, с документами на имя Васильева, Василевский прибыл в Читу. 30 июля директивой ГКО был назначен главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке.

В ходе подготовки к наступлению Василевский осмотрел исходные позиции войск, познакомился с войсками Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов, обсудил обстановку с командующими армиями и корпусами. При этом были уточнены и сокращены сроки выполнения основных задач, в частности выхода на Маньчжурскую равнину. На рассвете 9 августа 1945 года, с переходом в наступление, руководил действиями советских войск. Всего 24 дня потребовалось советским и монгольским войскам под командованием Василевского, чтобы разгромить в Маньчжурии миллионную Квантунскую армию Японии, а затем освободить Южный Сахалин и Курильские острова.

За умелое руководство советскими войсками на Дальнем Востоке во время войны с Японией был удостоен второй медали «Золотая Звезда».

После войны был начальником Генерального штаба и замминистра Вооруженных Сил СССР, министром.

Умер в 1953 году.

В Южно-Сахалинске А. М. Василевскому установлен памятник.