Уважаемые сахалинцы и курильчане!

23 февраля мы чествуем защитников Отечества. Этот всенародный праздник является символом преданности Родине, мужества и отваги нашего народа.

Сегодня воины России, в том числе сахалинцы и курильчане, вновь с оружием в руках сражаются за свою страну. Они с честью продолжают традиции предков. Тех, кто бил врага на Чудском озере, под Полтавой и у деревни Бородино, на полях Первой мировой войны. Тех, кто победил в кровавой схватке с фашизмом.

Каждый из участников специальной военной операции — настоящий герой. Мы должны поддержать бойцов, их родных и близких. Поэтому 2024 год объявлен в островном регионе Годом защитника Отечества. Мы делаем всё, чтобы обеспечить армии надёжный тыл, чтобы каждый наш воин знал: мы ждём его домой с Победой!

Поздравляю с Днём защитника Отечества всех сахалинцев и курильчан, которые по долгу службы или по зову души вносят свой вклад в общее дело борьбы с врагом, всех ветеранов Великой Отечественной и тружеников тыла! Здоровья вам, счастья и благополучия!

С праздником, земляки! С Днём защитника Отечества!

Валерий ЛИМАРЕНКО, губернатор Сахалинской области.