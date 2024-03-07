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Дорогие жительницы Сахалина и Курил!

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От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!  Мы, мужчины, очень любим этот трогательный и нежный праздник. Он дает нам повод еще раз произнести слова, которые хранятся в сердце. Искренне признаться в любви нашим дорогим женам, мамам, бабушкам,  сестрам  и  дочерям.

Женщина – источник жизни, символ красоты и гармонии, мудрости и добра. Вы даете нам возможность продолжиться в детях, поддерживаете огонь в семейном очаге. Благодаря вам дом наполняется радостью и теплом. Вы добиваетесь успехов в профессии и общественной деятельности.  И  всегда  вызываете  восхищение  своим  обаянием.

Семья играет важнейшую роль в воспитании будущих граждан. В окружении близких людей малыш слушает мамины колыбельные и сказки, впитывает культуру и традиционные ценности народа. Поэтому сегодня в России и в Сахалинской области огромное внимание уделяется поддержке материнства и детства. Мы выплачиваем различные пособия при рождении ребенка, помогаем молодым семьям приобрести собственное жилье.

Милые женщины! Пусть новая весна принесет вам радость и выражение восторга в глазах окружающих мужчин! Крепкого здоровья вам и вашим  детям,  счастья  и  благополучия,  любви  и  заботы  близких!

С праздником! С Международным женским днем!

Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области.

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