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Поздравление губернатора Сахалинской области В. И. Лимаренко с 99-летием газеты «Советский Сахалин»

Дорогие друзья!

Газете «Советский Сахалин» исполнилось 99 лет, и я от души поздравляю коллектив редакции и жителей области с этим событием!

Общественно-политическое издание ведет свою историю с 1 мая 1925 года и за эти годы стала настоящей летописью островного региона.

Сначала газета была единственным источником информации, а позже конкурировала с телевидением и первыми новостными сайтами, оставаясь важным периодическим изданием области.

Сегодня «Советский Сахалин» продолжает развиваться. Газета выходит не только на бумаге. У издания есть свой сайт и телеграм-канал. А редакция остаётся кузницей журналистских кадров и продолжает передавать опыт, знания и мастерство молодежи, которая только начинает свой путь в профессии.

Хочу поблагодарить коллектив редакции за работу, создание конструктивного диалога между властью и обществом, интересные идеи. Желаю новых творческих успехов, доверия читателей, здоровья и благополучия!

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