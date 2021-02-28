Знаю по собственному опыту: система оповещения МЧС работает эффективно. Регулярно на телефон получаю сообщения о подвижках припая, запрете выхода на лед, ведь при отжимном ветре в акватории обязательно будут полыньи.

Сегодня «умными» телефонами обеспечены практически все. Значит, и любители зимней рыбалки получают смс-предупреждения. Но далеко не всех они останавливают.

А когда случается отрыв припая и полыньи отрезают людей от берега, МЧС, рискуя жизнью своих сотрудников, начинает вызволять из беды отчаянных рыбаков. Начинается спасательная операция за бюджетные деньги. В иные годы число эвакуированных со льдин превышало тысячу человек.

Однако в полномочия сотрудников ГИМС МЧС России не входит рассмотрение дел об административных правонарушениях. Возбуждать такие дела могут должностные лица органов, уполномоченных на то законом.

В СМИ сообщалось, что в декабре 2019 года региональные агентство по делам гражданской обороны области и МЧС вносили поправки в региональный кодекс об административных правонарушениях. Областная дума их рассмотрела и решила рублем наказать рыбаков за выход или выезд на лед после предупреждения об опасности. Речь шла о штрафах от 3 до 5 тыс. рублей для физических лиц, от 10 до 50 тыс. – для должностных лиц и от 50 до 300 тыс. – для юридических.

Но через год законопроект в облдуме отклонили. Оказалось, наша область не вправе принимать решения о штрафных санкциях к рыбакам-нарушителям, поскольку прибрежная зона принадлежит Российской Федерации. Без внесения изменений в российский кодекс административных правонарушений это невозможно. Так, может, депутатам воспользоваться своим правом и выступить с законодательной инициативой, а не ставить крест на законопроекте?

И еще. На зимней рыбалке активно вылавливается молодь наваги, чем подрывается ее стадо, уловы падают. Корюшку уже ловят в речке, а потом мы жалуемся на низкие уловы в море. Но ведь успех будущего промысла – в реке. Где четкое слово сахалинской науки: в какие сроки можно рыбачить, а в какие нет?

Считаю, нам нужен общественный рыбохозяйственный совет из людей, не ангажированных властью, способных слушать и анализировать. То, что говорят люди бизнеса, – это одно, а совет мог бы послушать и мнения опытных рыбаков-практиков и выработать оптимальные рекомендации. К общей пользе.

Вячеслав Лагутин, г. Южно-Сахалинск.