С именем Леонида Кацева связана история нефтегазовой отрасли. Сергей Надсадин поздравил с юбилеем генерального директора СП «ООО «Сахалин-Шельф-Сервис»

Почетный нефтяник России, генеральный директор СП «ООО «Сахалин-Шельф-Сервис» Леонид Кацев отметил 70-летний юбилей. С большой датой Леонида Ильича поздравил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

Леонид Кацев стоял у истоков реализации крупных шельфовых проектов Сахалинской области. Более 25 лет он возглавлял компанию СП «ООО «Сахалин-Шельф-Сервис», которая со временем достигла компетенций мирового уровня по снабжению буровых работ и занимает прочные позиции в нефтегазовой сфере.

Своим трудом Леонид Ильич внес огромный вклад в социально-экономическое развитие Сахалинской области, Холмского района и областного центра. Возглавляемое им предприятие участвует в благотворительной деятельности, активно взаимодействует с администрацией города по самым разным вопросам.

В ходе юбилейного мероприятия много добрых слов прозвучало в адрес отца Леонида Кацева – Ильи Исааковича, который более 30 лет возглавлял крупнейший хлебокомбинат. В Южно-Сахалинске есть улица Ильи Кацева. Как подчеркнул мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, одни из главных качеств, которые юбиляр унаследовал от легендарного отца, – это мудрость, невероятное трудолюбие и умение добиваться целей.

– Вместе со своим коллективом вы очень многое сделали для Сахалина и его жителей, и, безусловно, с вашим именем связана история и развитие нефтегазовой отрасли. Вы относитесь к той категории людей, которые всегда находятся в постоянном развитии, поиске нестандартных решений, – отметил Сергей Надсадин, вручив Леониду Кацеву почетную грамоту администрации города.

Слова благодарности за высокий профессионализм в адрес Леонида Кацева прозвучали от Сергея Богданчикова – одного из акционеров СП «ООО «Сахалин-Шельф-Сервис». С 1993 по 1998 год он был генеральным директором ОАО «Роснефть-Сахалинморнефтегаз», а с 1998-го по 2010-й являлся президентом ОАО «НК-Роснефть». Почетный гость специально приехал на Сахалин, чтобы поздравить юбиляра. От имени акционеров он зачитал поздравительные слова.

– Достижения «Сахалин-Шельф-Сервиса» свидетельствуют о великолепном стратегическом видении, успешном руководстве и преданности. Под вашим управлением предприятие процветало. Ваши смелые решения, неизменное стремление к совершенству, умение преодолевать трудности помогли компании занять лидирующие позиции в сфере предоставления комплексных услуг для нефтегазовой отрасли, – сказал Сергей Богданчиков.

В этот день юбиляра поздравляли многочисленные коллеги, друзья, среди которых известный сахалинский нефтяник, бывший депутат Сахалинской областной думы Владимир Воронцов.

У Леонида Ильича новый этап жизни – он покидает пост генерального директора в связи с выходом на пенсию, но продолжит работать в нефтегазовой сфере.

Леонид Кацев имеет звание «Почетный нефтяник», награжден почетными грамотами Сахалинской области и областной думы, многими региональными и профессиональными наградами, отметила пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.