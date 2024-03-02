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Сахалинцы не вернулись из боя

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В зоне специальной военной операции погибли наши земляки.

Это  гвардии рядовой Жиляев Николай из Холмского района, гвардии сержанты Черенко Роман из Южно-Сахалинска и Афанасьев Владимир из Долинского района, гвардии прапорщик Картанович Михаил из Тымовского района, младший сержант Коржов Артём из села Березняки, сообщилиив правительстве области.

— Наши земляки навсегда останутся в нашей памяти истинными патриотами, настоящими бойцами, которые до конца исполнили долг перед Родиной, — написал губернатор Валерий Лимаренко.- Выражаю искренние соболезнования родным и близким павших воинов. Семьям будет оказана вся необходимая помощь.

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