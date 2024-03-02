В Сахалинском госуниверситете новый ректор

В СахГу прошла конференция по выборам руководителя островного вуза. На должность ректора претендовали и.о. ректора Александр Самардак и проректор Николай Хурчак.

По итогам тайного голосования, набрав уверенное большинство голосов, на должность ректора Сахалинского государственного университета избран Александр Самардак.

Александр Самардак — доктор физико-математических наук, доцент. Автор и соавтор 117 статей, 16 патентов на изобретения. До мая 2023 года работал проректором по научной работе Дальневосточного федерального университета, на кафедрах УГПИ, ИФИТ ДВГУ и ДВФУ. Занимался научной деятельностью в отечественных и зарубежных лабораториях.

В 2020 году стал победителем суперфинала конкурса «Лидеры России» и вошел в топ-10 победителей конкурса по треку «Наука».