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В Сахалинском госуниверситете новый ректор

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Фото: пресс-служба Сахалинского государственного университета.

В СахГу прошла конференция по выборам руководителя островного вуза. На должность ректора претендовали и.о. ректора Александр Самардак и проректор Николай Хурчак.

По итогам тайного голосования, набрав уверенное большинство голосов, на должность ректора Сахалинского государственного университета избран Александр Самардак.

Александр Самардак — доктор физико-математических наук, доцент. Автор и соавтор 117 статей, 16 патентов на изобретения. До мая 2023 года работал проректором по научной работе Дальневосточного федерального университета,  на кафедрах УГПИ, ИФИТ ДВГУ и ДВФУ. Занимался научной деятельностью в отечественных и зарубежных лабораториях.

В 2020 году стал победителем суперфинала конкурса «Лидеры России» и вошел в топ-10 победителей конкурса по треку «Наука».

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