Семь божков удачи. Где родилась родная русской душе матрешка?

Матрешка – самый популярный русский сувенир – стала одним из символов России. Долгое время никто не сомневался в русском ее происхождении. Но когда стали выяснять, где и когда она впервые появилась, вдруг обнаружилась сенсация: родина первой куклы – Япония! И не такая уж она и древняя, как оказалось, – всего лишь в возрасте японского долгожителя.

Матрешка – деревянная кукла с сюрпризом: внутри у нее прячется целая семейка – от 3 до 18 фигурок, а высотой они с бутылку из-под шампанского до малышек в 5 – 10 сантиметров. Но есть и матрешки-рекордсмены. Самая большая, диаметром в полметра и высотой в метр, изготовлена в городе Семенове Нижегородской области и состоит из 72 фигурок.

Я дарила японцам матрешку, демонстрируя всю ее семейку. А однажды подарила, как есть – с сюрпризом. Через какое-то время подруга говорит: «Что-то гремит внутри. Так и должно быть?». Каково же было ее удивление, когда я достала одну за другой 10 кукол. Она рассматривала их с восхищением.

Расписана каждая кукла по своим фольклорным мотивам, дающим представление о русских пейзажах и деревеньках, народных костюмах и интерьере крестьянского дома, чайной церемонии по-русски с самоваром и баранками, о популярных в старину развлечениях и танцах. Так что матрешка не только сувенир. Это и особое искусство изображать Россию в понятных для любого человека образах.

Деревья для изготовления матрешек, обычно липу и березу, спиливают в апреле, когда древесина в соку, и выдерживают на открытом воздухе не менее двух лет. Заготовка проходит до 15 операций на токарном станке, и только потом берется за работу художник – грунтует, расписывает, покрывает лаком. Именно художник превращает деревяшку в куклу. Круглолицая молодая женщина с румянцем во всю щеку, с большими глазами и маленьким ротиком, с цветастым платком на голове и широким округлым телом – это классика матрешки. Но форма оказалась благодатной, чтобы изобразить все, что привлечет фантазию художника.

В нескольких городах России есть фабрики по производству матрешек со своими традициями и мастерами. После перестройки чрезвычайно прибыльный матрешечный бизнес привлек множество свободных производителей. Ремесленники делают копии, а профессиональные художники создают уникальные высокохудожественные образцы.

Авторская матрешка сейчас переживает расцвет, радуя людей своими живописными фантазиями. По данным экспертов, фабричная семеновская матрешка из 12 штук эквивалентна по цене тонне нефти. Некоторые авторские матрешки стоят гораздо дороже.

Успех матрешки, как игрушки, сувенира и произведения искусства, во многом определяет многомерная конструкция, она исполнена глубокого философского смысла. «То, что выглядит, как цель, на деле отражает исходное положение вещей».

«Внутри одной истины непременно скрывается другая». Эти философские рассуждения словно объясняют суть матрешки. Ее вспоминают на уроках в школе, когда говорят о многослойном строении земного шара. А физики на научных симпозиумах выдвигают гипотезу, что по принципу матрешки устроен мир: та сфера, которая представляется границей, является оболочкой, за которой находится другая сфера, то есть другой слой. А сам человек разве одномерен?

Мудрый изобретатель матрешки, к сожалению, так и останется неизвестным. Но то, что удалось прояснить в истории, – это место и примерная дата ее рождения. В конце XIX века, вскоре после своего появления на свет, она была завезена в Россию японским моряком (по другим источникам – русскими, побывавшими в Японии). Игрушка изображала cемь божков удачи Шичифукуджин. «Эмигрировав» в Россию, она неизвестно каким образом попала в московскую игрушечную мастерскую. Там восхитились необычной куклой и изготовили по ее образцу первую русскую матрешку.

Она начиналась с крестьянской девочки в платочке с черным петухом под мышкой и заканчивалась спеленатым младенцем. Новую игрушку назвали распространенным в то время женским именем. Оно означает мать и символизирует материнство.

Через два года после своего рождения в России – в 1900 году – матрешка попала на Всемирную выставку в Париже и получила там медаль и мировое признание. Никто тогда и не догадывался, что игрушка будет такой популярной и знаменитой, как и не предполагали спустя 100 лет, какой сюрприз преподнесет она своим иностранным происхождением. Правда, Екатерина II тоже была иностранкой, а стала великой русской императрицей. Все дело — в душе. А душа у матрешки — русская.

Парадокс истории матрешки в том, что она почему-то не прижилась в Японии. Но через много лет удивительным образом возвращается на родину. Есть у меня близкая подруга художница Ацуми Такаянаги. Матрешка, попав в ее руки как сувенир, совершила маленькое чудо. Ацуми начала с энтузиазмом создавать свои собственные куклы, а потом и Россию поехала посмотреть и русский язык стала изучать. Ее матрешка тоже многолика: от русской девушки с пышной косой до японской красавицы в нарядном кимоно.

Я привозила ей из Москвы заготовки. Оказалось, их также можно купить в Ниигате, где есть фольклорный и культурный центр России под названием Русская деревня. Около трех лет шла Ацуми к персональной выставке, на которой показала 12 разных семеек. Ее авторская коллекция произвела на японцев огромное впечатление.

«Красота-то какая!» — говорили они. И очень удивлялись, узнавая на выставке историю матрешки: «Неужели и вправду родом из Японии?». Вот такая это непростая и загадочная кукла: мы ведь тоже удивляемся!

Любовь ГРИБОВА.

Два года назад на выставке в областном художественном музее живой интерес посетителей вызвали 95 русских матрешек и 68 традиционных японских кукол кокеси, созданных в стиле одиннадцати традиционных школ Страны восходящего солнца.

Эти уникальные авторские работы различных мастеров составляют коллекцию сахалинского художника Натальи Кирюхиной. Вот уже много лет ей дарят, и она приобретает эти милые образчики декоративно-прикладного искусства двух стран.

И о каждой деревянной куколке с секретом (и о ее происхождении) художник может рассказать много интересного. Между тем, большинство россиян даже не догадываются, где она – настоящая родина плодовитой деревянной куколки.