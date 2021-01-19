В Южно-Сахалинске наказали виновных в падении пятилетнего Яны в открытый люк

По итогам служебного расследования директору и главному инженеру МКП «Городской водоканал» объявлены выговоры. Начальник участка, на котором после проведения работ неправильно установили крышку люка, уволен., сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как уже сообщалось, пятилетний ребенок не вернулась домой вечером после прогулки. В поиске пропавшего ребенка участовало около 300 человек. Оказалось, что она попала в открытый канализационный колодец в планировочном районе Луговое, в котором и нашли ее взрослые. Благо, живой. В результате падения малышка серьезно не пострадала.

По поручению губернатора Валерия Лимаренко, на островах в срочном порядке организовали проверку всех канализационных люков. На тепловых сетях, а также на сетях водоснабжения и водоотведения специалисты проверили состояние более 39 тысяч люков.

– Такие случаи допускать нельзя. За люками и подвалами необходимо очень внимательно следить. За преступную халатность такого рода будем и впредь строго наказывать, – отметил губернатор Валерий Лимаренко. – Всем, кто принимал участие в поисках девочки выражаю огромную благодарность. Также хотелось бы обратиться ко всем жителям области. Если вы видите в своём дворе, доме, на своей улице неподобающее отношение к безопасности со стороны коммунальных служб – не оставайтесь равнодушными. Обязательно информируйте нас об этом всеми возможными способами.

Сообщать об открытых колодцах, сосульках и других недоработках системы ЖКХ, представляющих угрозу здоровью людей, сахалинцев и курильчан просят по номеру: 8-800-302-00-65 (*0065 – для мобильных телефонов). Также можно обратиться в районные администрации, управляющие компании и прокуратуру. Кроме того, соответствующая информация принимается через «интернет-приемную» сайта губернатора и правительства Сахалинской области, аккаунты губернатора в социальных сетях.