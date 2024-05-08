Сопки счастью не помеха. Штурман Пе-2 горела над Волгой и Пруссией

В августе 1945 года пятерым офицерам 125-го гвардейского бомбардировочного полка присвоили звание Героя Советского Союза. Полк сражался за Ельню, Смоленск, Витебск, освобождал Прибалтику и Белоруссию, добивал немцев в Восточной Пруссии на пикирующих бомбардировщиках. При формировании соединению присвоили имя лётчицы Марины Расковой и добавили в наименование «женский», потому что его крылатые машины в бой вели девушки. Одной из пяти крылатых красавиц, получивших звание Героя СССР, была Галина Джунковская – штурман, служившая после войны на Сахалине.

Джунковская родилась в 1922 году под Киевом, выросла в Грозном. В пятнадцать лет окончила медицинский техникум, поступила в ветеринарный институт в Новочеркасске. Но через год воспользовалась дополнительным набором, чтобы пойти учиться на вечернее отделение Московского авиационного института. К осени 1941 года Галина, как и многие студентки, откликнулась на призыв известной советской лётчицы Марины Расковой, которая через комсомол набирала кадры для женских авиационных полков.

Марина была примером для Джунковской, как, впрочем, для многих советских девушек, заболевших мечтой о небе. Галина запоем читала книгу Расковой «Записки штурмана», пробовала записаться в аэроклуб, но не смогла поступить туда из-за детской травмы барабанной перепонки. Её и в авиационный институт не взяли бы, да выручила подруга: прошла медкомиссию под чужой фамилией. Тем не менее проблемы со слухом мешали Галине всю войну.

Женский бомбардировочный полк к началу 1943 года собрали и обучили в Энгельсе Саратовской области. И уже начали перебрасывать на фронт под Сталинград, но 4 января командир полка Марина Раскова погибла. Штурманом она была опытным, но на сложном Пе-2 (полк вооружили пикирующими бомбардировщиками конструктора Петлякова) налетала всего тридцать часов. И разбилась на тренировочном полёте в сложных метеоусловиях.

«Я ревела по дороге на аэродром. Если бы мама умерла, я бы не так плакала, – вспоминала Галина. – Я считала, что наш полк расформируют, и не видела никакой цели впереди».

Женский полк сохранили, но назначили девушкам опытного командира Валентина Маркова. Он навёл в подразделении порядок, научив летать строем и сохранять боевые порядки. Командир признавал высокие боевые качества своих валькирий – исполнительность, храбрость, коллективность и, самое важное, честность. Женщины ответили грамотному командиру товарищеской взаимностью, экипажи, по воспоминаниям Джунковской, летали по два-три раза в день без всякой усталости…

Зимой 1946 года дальневосточный журналист Б. Воронов описал капитана Галину Джунковскую, встретившись с ней в клубе воинской части, стоявшей в сахалинском посёлке Леонидово.

«…Она снимает с плеч офицерскую шинель с золотыми капитанскими погонами. На ресницах больших и умных глаз искрятся росинки тающего снега. Мороз и снег разрумянили щёки девушки, и от этого она кажется совсем юной… Девушка скромно отвечает на приветствия, проходит в зал и садится в кресло у окна. Медленным движением руки отодвигает штору, вглядывается на минуту в снежную заоконную мглу. Потом, ни к кому не обращаясь, говорит: «Совсем как под Москвой… А Москва-то далеко».

В мирную идиллию не вписываются картины недавнего боевого прошлого Галины.

Уже в июне 1943 года самолёт Джунковской был подбит под Сталинградом – едва удалось посадить горящую машину.

Боевой товарищ Джунковской Мария Долина, командир экипажа, вспоминала, как однажды Галина отогнала немецкий истребитель, выстрелив в него сигнальной ракетой. Немец отвернул, но двигатели Пе-2 горели, самолёт терял высоту, и Долина отдала приказ прыгать. Джунковская уговорила командира тянуть до своих. При посадке бомбардировщик «скапотировал», перевернулся, девушки повисли вниз головами и выбирались из кабины, срезав ремни. В том бою экипаж потерял бортового стрелка-радиста Василия Соленова, который прошёл с девушками от Сталинграда до Кёнигсберга.

Повоевать с японцами Галина Джунковская не успела. Пока самолёты перебрасывали на Дальний Восток, война закончилась нашей победой. Часть была размещена на аэродроме Леонидово, лётчики занимались подготовкой на самолётах У-2.

Как вспоминала Джунковская, оказавшаяся единственной женщиной в эскадрилье, на Южном Сахалине ей было трудно летать, потому что везде были сопки: «Мне нравится авиация, потому что самые сильные ощущения, которые можно получить, даёт именно она. Как бы я ни чувствовала себя плохо перед полётом, но, как только попадаю в воздух, начинаю чувствовать себя прекрасно».

В нашей области Джунковская прослужила до 1949 года. Островная земля помогла закрепить личное счастье: капитан Джунковская вышла замуж… за Валентина Маркова – того самого командира полка, кто заменил погибшую Марину Раскову и научил лётчиц держать боевой порядок.

К 1951 году Галина Маркова окончила педагогический институт и работала в школе: «Для меня сейчас нет ничего более интересного, чем авиация, за исключением литературы. Меня всё время муж ругает: дома много работы, а я увлекаюсь литературой».

Последние годы Галина и Валентин прожили в Москве. Похоронены рядом на Кунцевском кладбище.

Николай ШЕЛЕПОВ.