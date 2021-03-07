Спасибо гадалке

Когда мне было лет 20, мама взяла меня в гости к одной знакомой. Алина Ивановна уже была на пенсии и прирабатывала гаданием на картах.

Эта женщина мне очень понравилась, и я стала навещать ее уже без мамы. Приходила не столько чтобы погадать, а просто пообщаться. Алина Ивановна очень располагала к себе, ей можно было рассказать то, о чем нельзя поведать матери, чтобы не расстраивать ее. Мне кажется, Алина Ивановна видела людей насквозь, а то, что она могла не увидеть, подсказывал ее жизненный опыт. Он был, судя по всему, очень большой.

Алина Ивановна была насмешлива, имела хрипловатый – от курения – голос. Обычная женщина, хлебнувшая в жизни лиха, но не озлобившаяся, а научившаяся жалеть людей, сочувствовать им.

Не я одна ходила к ней за моральной поддержкой, советом. Иногда дело даже не доходило до карт, а если Алина Ивановна их раскладывала, то и карты давали только надежду на лучшее. Мне думается, она не была большим мастером в гадании, просто карты были средством общения с людьми. Алине Ивановне, по-моему, с некоторых пор его сильно не хватало. И очень не хватало денег. Карты не приносили большого дохода, поэтому она сдавала комнату неженатым мужчинам без вредных привычек.

Однажды я пришла к ней не днем, а вечером и встретилась с квартирантом. А назавтра уже шла к нему на свидание. Скоро мы поженились, нашей семье сейчас полтора десятка лет, у нас растет прекрасная дочка.

Алина Ивановна потом рассказывала, что мы не первая пара, которая образовалась на ее жилплощади. И что все, кому она содействовала, живут долго, дружно и счастливо.

К сожалению, мы, строя семью, выпустили нашего взрослого друга из вида. Не знаем даже, жива ли Алина Ивановна. Хотелось бы, чтобы она жила подольше и помогала людям. Прекрасная женщина!

Наталья ЛЕБЕДЕВА, г. Южно-Сахалинск.