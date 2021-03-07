Есть жизнь после 70-ти

Вчера у меня в гостях был бывший одноклассник Саша Мотылев. Зашел поделиться своей радостью: наконец-то он почти добился руки Верочки Кордовской. Саша бегал за ней все старшие классы, но он был ей не интересен. Хотя природа не обделила его внешностью, но интеллектом парень не блистал, был застенчивым. А Верочке нравились общительные, остроумные, как, впрочем, всем девушкам в таком возрасте. Я, например, тоже не видела в Мотылеве ничего привлекательного.

Но теперь мне было приятно общаться с этим седым мужчиной и вспоминать нас молодыми. Я была поражена его целеустремленностью, силой его чувства, которое он сохранял более 50 лет. Да, ему самому, моей школьной подружке Вере и мне сейчас по 73 года. Как будто бы пора забыть о любви.

Когда Вера закончила школу, ее семья уехала в Хабаровск. Она поступила в институт, студенткой вышла замуж за успешного адвоката, родила троих детей. Для Саши Мотылева она казалась потерянной безвозвратно.

Он тоже устраивал свою жизнь. Женился и скоро развелся. Потом взял женщину с двумя детьми, они родили и общего ребенка. Прожили долгую жизнь. Когда случилось горе – жену парализовало, – Саша шесть лет преданно ухаживал за ней, а два года назад ее не стало.

Дети выросли, разъехались, и Мотылев подумал о Верочке: самое время ее найти и осуществить юношескую мечту.

Вера осталась одной еще в 90-е годы. Муж – владелец адвокатской конторы – соблазнился молодой секретаршей. Трое детей к тому времени уже были самостоятельными. Вера замуж больше не вышла. Она хорошо зарабатывала, работает и сейчас. На мой взгляд, подруга мало изменилась со школьных лет, разве что пополнела. Я к ней время от времени приезжала, она, конечно, называла бывшего мужа козлом, но зла на него уже не держала. Верочка вообще была и осталась бесконфликтной, спокойной, веселой, привлекательной.

Мотылев стал просить у меня ее адрес. Я его не помнила. А номера сотового Веры не знала, потому что последний раз была у нее в гостях лет 10 назад, и с тех пор мы не общались. У меня было много семейных проблем.

Александр не отставал, мне пришлось перерыть весь архив, и я таки нашла номер стационарного телефона. Оказалось, он еще действительный.

И Мотылев начал осаду школьной любви. Стал регулярно летать в Хабаровск. Сначала Вера держала его на расстоянии. Как-то позвонила мне и выговорила за то, что я дала ему номер ее домашнего телефона. «Зачем мне все это после 70-ти? – вопрошала она. – Я столько лет жила спокойно одна, у меня нет желания о ком-то заботиться».

Саша оказался настойчивым. Когда он рассказывал мне, что Верочка приняла в конце концов его ухаживания, весь светился счастьем.

На ближайшие выходные и 8 марта он улетает в Хабаровск. Собирается купить в Южном живые, свежие, ароматные цветы от совхоза «Тепличный». В Хабаровске торгуют только привозными «консервированными», а Александру хочется порадовать Веру. Советовался, что купить: охапку тюльпанов или букет роз. Зная, что Вера к розам равнодушна, я остановилась на тюльпанах. А еще Мотылев купил обручальное кольцо. Уверен, что любимая женщина его примет.

Так что есть жизнь и после 70-ти.

Меня эта история растрогала. Поэтому делюсь ею с читателями.

Валентина СИДОРЕНКО, г. Холмск.