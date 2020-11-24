Таблеток хватит всем. В регион доставили партию лекарств для борьбы с коронавирусом

Препараты будут бесплатно выдавать жителям, которые лечатся от опасной инфекции на дому. Их направят во все районы островного региона. Организовать прямые поставки медикаментов от завода-изготовителя на острова поручил минздраву губернатор Валерий Лимаренко после сигналов, поступивших от сахалинцев и курильчан в социальные сети.

Лекарства приобретены на средства федерального бюджета – Сахалинская область получила на эти цели 18 миллионов рублей. В общей сложности на остров привезли более 25 тысяч упаковок арбидола, гриппферона, парацетамола и азитромицина. Препараты отправляются в муниципальные образования со склада аптечной сети «Фармация».

– Лекарства будут выдаваться строго по назначению врача амбулаторным пациентам, которые проходят лечение от коронавирусной инфекции на дому, – рассказал министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов. – Решаем и вопросы доставки – кроме медработников, в этом процессе будут задействованы волонтеры.

Они смогут приносить лекарство на дом людям, которые обязаны соблюдать противоэпидемический режим и находиться в самоизоляции.

В сахалинском минздраве добавили, что такая адресная доставка поможет решить вопрос с обеспечением больных необходимыми препаратами в условиях повышенного спроса на них в аптеках. Все лекарственные средства поступили напрямую от производителя, без каких-либо посредников, сообщила пресс-служба правительства области.

– Партия арбидола – из 10 тысяч пачек. Достигнута договоренность с поставщиком о приобретении еще такого же количества. Следующая поставка ожидается в конце недели, – уточнила директор «Фармации» Инна Гребенева. – Парацетамола получили 5 тысяч упаковок, азитромицина – 6 тысяч, гриппферона – более 4 тысяч.

На прошлой неделе уже началась поставка препаратов для больных коронавирусом из аптечных резервов. Несмотря на это, фармацевты продолжают наблюдать повышенный спрос и просят жителей не покупать лекарства впрок. В настоящее время в аптечной сети имеется достаточный запас средств противовирусной терапии – ингавирина, кагоцела, виферона и других препаратов.

Ольга КУКЛИНА.

