Таблеток хватит всем. В регион доставили партию лекарств для борьбы с коронавирусом

Очередная партия лекарственных препаратов развозится по аптекам.

Препараты будут бесплатно выдавать жителям, которые лечатся от опасной инфекции на дому. Их направят во все районы островного региона. Организовать прямые поставки медикаментов от завода-изготовителя на острова поручил минздраву губернатор Валерий Лимаренко после сигналов, поступивших от сахалинцев и курильчан в социальные сети.

Лекарства приобретены на средства федерального бюджета – Сахалинская область получила на эти цели 18 миллионов рублей. В общей сложности на остров привезли более 25 тысяч упаковок арбидола, гриппферона, парацетамола и азитромицина. Препараты отправляются в муниципальные образования со склада аптечной сети «Фармация».

– Лекарства будут выдаваться строго по назначению врача амбулаторным пациентам, которые проходят лечение от коронавирусной инфекции на дому, – рассказал министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов. – Решаем и вопросы доставки – кроме медработников, в этом процессе будут задействованы волонтеры.
Они смогут приносить лекарство на дом людям, которые обязаны соблюдать противоэпидемический режим и находиться в самоизоляции.

В сахалинском минздраве добавили, что такая адресная доставка поможет решить вопрос с обеспечением больных необходимыми препаратами в условиях повышенного спроса на них в аптеках. Все лекарственные средства поступили напрямую от производителя, без каких-либо посредников, сообщила пресс-служба правительства области.

– Партия арбидола – из 10 тысяч пачек. Достигнута договоренность с поставщиком о приобретении еще такого же количества. Следующая поставка ожидается в конце недели, – уточнила директор «Фармации» Инна Гребенева. – Парацетамола получили 5 тысяч упаковок, азитромицина – 6 тысяч, гриппферона – более 4 тысяч.

На прошлой неделе уже началась поставка препаратов для больных коронавирусом из аптечных резервов. Несмотря на это, фармацевты продолжают наблюдать повышенный спрос и просят жителей не покупать лекарства впрок. В настоящее время в аптечной сети имеется достаточный запас средств противовирусной терапии – ингавирина, кагоцела, виферона и других препаратов.

Ольга КУКЛИНА.

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