Костюм с птицей феникс. Выставка в областном художественном музее открывает тайны красоты женщин Востока

Ван Чжаоцзюнь была одной из самых красивых женщин в истории Китая. В 15-летнем возрасте Ван попала в императорский дворец, но не была представлена императору, поскольку художник обезобразил ее портрет за то, что она не дала ему взятку. Чтобы заключить мир с кочевниками гуннами, император решил выдать замуж свою наложницу, дав титул принцессы.

Увидев красавицу Ван Чжаоцзюнь, император понял, какую совершил ошибку. Благодаря Ван Чжаоцзюнь Китай не подвергался набегам кочевников более 60 лет. Со временем гунны приобщились к азам китайской цивилизации, в богатых семьях появилась мода отправлять детей на обучение в Китай. Сегодня имя Чжаоцзюнь символизирует не только физическую красоту, но и дух доброй воли для объединения различных культур, даже в ущерб собственным интересам.

Женщина Востока стала главной героиней открывшейся в областном художественном музее выставки «Восток. Другая красота». Восточная женщина показана как носительница культуры своего народа, хранительница очага, воительница, «услада для взора».

Войдя в большой зал музея, совершаешь как бы уникальное путешествие в историю народов Средней Азии, Казахстана, Японии, Индии, Кореи, Китая.

В экспозиции представлены 120 предметов: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, костюмы, ювелирные украшения из Государственного музея искусств народов Востока и Сахалинского областного художественного музея. Можно подробно рассмотреть атрибуты «другой» женской красоты, которые для мужчины традиционно были тайной.

Например, важным атрибутом женской красоты в Корее считались длинные, густые и блестящие волосы. Они тщательно убирались в разнообразные прически и украшались шпильками, лентами. В период Чосон (XV – XIX века) женщины укладывали заплетенные в косы волосы кольцами на вершине головы. Ценились пышность и объемность прически, и для ее создания активно применялись накладки качхе, выполненные из натуральных волос.

Парадные прически знатных дам отличались пышностью вплоть до начала ХХ века. Известный российский исследователь-зоолог П. Ю. Шмидт, посетивший Корею в 1900 году, отмечал, что «придворные дамы устраивают себе совершенно невероятные прически, вплетая в волосы целые деревянные обода и украшая голову чуть ли не аршинными металлическими булавками».

Неотъемлемой частью декора всех видов женских костюмов королевского дома являлось изображение священной птицы феникс. Перья этой многоцветной птицы означают пять основных добродетелей: человеколюбие, долг, пристойность, знание, верность.

Среди экспонатов выставки – костюм дунганской невесты из Киргизии, сари и покрывала из Индии, кимоно из Японии, головные уборы, кафтаны, китайские туфли для бинтования ног, поясные наборы, наголовные украшения, амулетницы, предметы туалета корейских женщин и многое другое.

Привлекают внимание живописные и графические работы. Например, произведение Гай Ци «Сто красавиц» (Китай, 1814 г.).

На живописном свитке изображены известные в Поднебесной красавицы и их служанки (всего 155 женских образов). Традиционно установилось мнение, что самые известные четыре красавицы – Си Ши, Ван Чжаоцзюнь, Дяочань и Ян Гуйфэй.

Согласно китайской легенде, они обладали наружностью, «способной затмить луну и посрамить цветы, и внешностью, способной рыбу заставить утонуть, а летящего гуся упасть». Среди 100 красавиц были и воительницы, и дипломаты, и сокрушительницы целых империй.

Или полотно «Мулань» У Жуйфэнь (Китай, 1918 г.). Героиня известной китайской поэмы, ушедшая на войну вместо своего престарелого отца, несмотря на то, что в армию брали лишь мужчин. Поэма «Песнь о Мулань» была написана в VI веке, но первоначальная версия не сохранилась, в отличие от позднейшей версии в сборнике XII века, созданном Го Маоцянем. Имела ли Хуа Мулань реальный прообраз, неизвестно.

Насладиться «другой» красотой можно до 20 декабря.

Людмила БЕРКОВИЧ.