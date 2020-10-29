Танцуем не до полуночи. Развлекательные заведения будут работать до 23 часов

В соответствии с постановлением руководителя Роспотребнадзора, главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой правительство островного региона усиливает противоэпидемические меры безопасности. Это позволит снизить риски распространения коронавируса в период сезонного подъема заболеваемости.

На Сахалине и Курилах вводятся ограничения для предпринимателей, которые осуществляют организацию зрелищно-развлекательных мероприятий и оказывают услуги общественного питания. Они не будут работать в период с 23.00 до 6.00.

В разрешенное время в ресторанах, кафе, барах, столовых, буфетах и на иных предприятиях общественного питания расстановку столов необходимо осуществлять на расстоянии не менее полутора метров и устанавливать между ними перегородки. Вводится запрет на курение кальянов в ресторанах, барах и других общественных местах.

Кроме того, до 10 ноября не допускается проведение в закрытых помещениях публичных мероприятий, связанных с осуществлением деятельности органов исполнительной власти Сахалинской области.

– Мы сможем вернуться к привычному образу жизни, когда у более 45 процентов людей сформируется иммунитет – искусственный после вакцины или приобретенный после перенесенного заболевания. В дальнейшем коронавирус будет иметь сезонные проявления, но не такие глобальные, какими мы их видим сейчас. В нашем регионе нужно будет привить около 100 тысяч жителей. Ожидается, что в конце ноября – декабре партии вакцины начнут распространять по стране, – рассказал заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Ющук.

Отметим, в островном регионе по-прежнему действует масочный режим, сообщила пресс-служба правительства области. Маски для защиты органов дыхания обязательны во всех местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, на предприятиях сферы обслуживания, в магазинах, медицинских учреждениях, а также на парковках и в лифтах.

Елена СИТНОВА.