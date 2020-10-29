Туризм в эпоху пандемии – это экстрим. Но отдыхать хорошо в любую пору

До недавнего времени некоторые сетовали, что путешествия во многом потеряли элемент приключения. И за редким исключением стали слишком организованными и предсказуемыми. Ковид внес новую порцию адреналина в индустрию туризма. Сейчас отправление в поездку сродни почти подвигу.

«Маски-шоу»

Раньше операции спецподразделений в народе в шутку называли «маски-шоу», а сейчас так именуют группы туристов. И те и другие остаются неузнанными, стремительно перемещаясь во времени и пространстве. В последнем случае нужно ухитриться мир посмотреть и себя показать так, чтобы при этом не подцепить инфекцию.

Большинство людей, и я не исключение, заранее планируют отпуск, покупают путевки и билеты. Когда первая волна коронавируса заставила отказаться от туристического тура в середине мая, перед нами стал выбор: либо вернуть деньги за билеты, либо перенести поездку на более поздний срок. Мы выбрали второй вариант, будучи совершенно неуверенными, что осенью сможем осуществить свои планы.

Несколько месяцев прошли в постоянной тревоге на фоне сообщений о возможном новом накате болезни и ужесточении карантинных мер в сентябре. И, насколько мне известно, не все смогли быстро получить деньги за вынужденный возврат авиабилетов из-за этой критической ситуации.

Транспортный и туристический бизнес значительно пострадали от пандемии. Поэтому российское правительство ввело программу возврата части средств, потраченных на внутренний туризм. Но к участию в этом проекте допустили не все турфирмы и предусмотрели не все туры. В частности, поездка должна была длиться не менее пяти дней.

Поэтому мы решили ориентироваться лишь на интересные нам направления и удобные сроки.

Подобрав автобусные туры, мы оплатили поездки по интернету. Но пришлось выбрать другой тур, так как тот, что мы оплатили, был отменен. Кстати, разницу их стоимости нам не вернули до сих пор.

Несмотря на опасения и волнения, на отдых вылетели в срок, запланированные поездки прошли по графику. Конечно, в самолетах, общественном транспорте, туристических автобусах и музеях все находились в масках. А на входе и выходе из общественных мест нам мерили температуру и обрабатывали руки дезинфицирующими средствами. Что не настраивало на беспечный лад. Но и не портило настроение.

За высокой культурой по средней полосе

За короткий срок мы получили массу впечатлений, интересных фактов и положительных эмоций. В музее-заповеднике Чехова «Мелихово» увидели растения, которые Антон Павлович привез с нашего острова. Они до сих пор здесь растут. Как нам рассказали, там хранятся и сахалинские рыболовные поплавки. Возможно, именно их он использовал, когда часами ловил рыбу в своем пруду, а, поймав ее, отпускал. В память о Сахалине писатель назвал территорию возле своего имения «Дальним Востоком».

В Мелихово Чехов исполнял обязанности земского врача. Во время эпидемии холеры он шуткой успокаивал крестьянского мальчика, боявшегося умереть от этой болезни: «Ты весь в дегте. Тебя холера не возьмет». Думаю, был бы он жив, юмор бы ему не изменил и в нынешней ситуации.

Как известно, автор «Чайки» бывал в Ясной поляне в Тульской области у Льва Толстого. Побывали там и мы. Писатель здесь прожил полвека.

Кто-то подсчитал, что суммарный тираж его произведений 436 миллионов!!! экземпляров. Только на английский язык произведения Толстого переводили более 40 раз. По данным Российской книжной палаты, на русском языке издано 14 крупных собраний сочинений Льва Толстого. Это был самый издаваемый автор в СССР.

Масштабная и противоречивая личность мирового значения. Отлученный от православной церкви, он создал свое нравственное учение. В молодости в карты проиграл родной дом, а в старости хотел раздать все свое имущество, деньги и даже права на собственные произведения. Он считал, что деньги – это новая форма рабства. Граф любил пахать землю, косить траву и учить крестьянских детей…

Побывали мы и в родном селе Сергея Есенина Константиново Рязанской области. Спокойно, без лишней суеты и столпотворения посмотрели музей и полюбовались красотой этих мест, впитав которую невозможно остаться равнодушным.

Накануне 125-летия поэта здесь прошел Всероссийский есенинский праздник поэзии «Русь моя, милая родина…». Главным событием стал спектакль «Хулиган. Исповедь» в исполнении народного артиста России Сергея Безрукова. Здесь же прошло награждение лауреатов региональной премии имени Сергея Есенина в области литературы и искусства. Власти Рязанской области выделили 30 млн рублей на развитие усадьбы в Константинове.

Интересно, что поэту, образ жизни которого часто критиковали, родные с детства пророчили стезю священника и называли его монахом. Местный священник очень любил Сережу, поддерживал его тягу к сочинительству и убедил родителей послать мальчика учиться. Между прочим, один эзотерик утверждает, что Есенин – это реинкарнация святого Сергея Радонежского.

Есенин писал, что пространство будет побеждено и человечество будет перекликаться с Земли не только с близкими ему по планетам-спутниками, а со всем миром в его необъятности. Творческих людей называют пророками. Во многом это предсказание уже воплотилось в реальность. Будем надеяться, что, поднявшись к звездам, человечество справится с земными бедами: кризисами, болезнями, социальным неравенством и т. д. Сам Есенин уже вышел на космический уровень. Его имя присвоено малой планете в созвездии Водолея.

На его малой Родине названия, связанные с поэтом, встречаются почти так же часто, как у нас в области с именем Чехова. Может, переименовать и наши регионы в Чеховскую область и Есенинский край?

«Тридевятое царство»

Хотелось бы рассказать о визите в «Тридевятое царство». Так калининградцы в шутку называют свою малую Родину из-за цифры «39» на автомобильных номерах самого западного региона России. И повторяют: «Калиниградская область – это перерывчик небольшой между Польшей и Литвой». Они называют себя островитянами. Это действительно своего рода остров, отделенный от основной территории России Балтийским морем и сопредельными странами.

Тем не менее, полет из Москвы занимает туда меньше двух часов. Один москвич купил себе там дачу и говорит, что из-за автомобильных пробок быстрее добраться в Калининград, чем доехать из столицы до Подмосковья.

Территория бывшей восточной Пруссии небольшая, но очень насыщенная историческими и природными достопримечательностями. Здесь можно посмотреть замки и укрепления, оставшиеся от Тевтонского ордена, который впоследствии преобразовался в первое протестантское государство в Европе. А также немецкие дома, сохранившиеся после второй мировой войны. И послушать органную музыку в древнем кафедральном соборе.

Из иллюминатора самолета открывается вид на уникальную Куршскую косу – самую большую пересыпь в Европе, протянувшуюся на сотню километров. Она известна «танцующим лесом», целебным сосновым воздухом и миллионами мигрирующих птиц.

Популярен университет, появившийся в 1544 году. Здесь обучались герцог Бирон, будущий президент Петербургской академии наук граф Кирилл Разумовский, граф Михаил Милорадович. Долгое время его ректором был местный уроженец философ Эммануил Кант. Он говорил, что образование причина всего хорошего, что возникает в мире. Он полагал, что Бог наделил человека склонностью к добру, и поэтому его собственное счастье или несчастье зависят от него самого. Его удивляли две вещи: звездное небо над головой и моральный закон внутри нас.

Мы успели слетать в отпуск вовремя, по всему миру вновь ужесточаются карантинные меры. Например, с 21 октября по 7 ноября музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» и его филиалы ограничивают доступ в экспозиции, хотя территория музея и будет открыта для прогулок. А в московском метро знакомого оштрафовали на 5 тыс. рублей за отсутствие перчаток…

Даниил ПАНКСТЬЯНОВ.