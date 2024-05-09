В Южно-Сахалинске прошел военный парад, посвященный 79-летию Великой Победе

С утра было прохладно и пасмурно, дул свежий ветер. Но это ничуть не помешало участникам парада выступить с блеском, а зрителям – получить наилучшие впечатления. Нужно отдать должное организаторам – ветеранов и детей войны доставили к трибунам в комфортабельных автобусах, волонтёры помогли каждому занять место на трибуне, укрыли их от холодного ветра тёплыми пледами.

По площади Победы, твёрдо печатая шаг, торжественно прошли 18 парадных расчётов, в общей сложности примерно 700 человек. Открыла движение техники легендарная «Катюша», а затем площадь Победы пересекли реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», зенитно-ракетные системы «С-400ПС» («Триумф»), буксируемые артиллерийские установки «Гиацинт-Б», другая бронированная техника. А замыкали строй два впечатляющих береговых ракетных комплекса «Бастион».

Зрители получили возможность оценить мощь некоторых образцов военной техники, стоящих на вооружении наших воинов.

Глава региона Валерий Лимаренко в своей приветственной речи обратился к ветеранам и детям войны:

– Мы учимся у вас, как нужно жить и трудиться, беречь и защищать свою Родину. Сегодня ваши внуки и правнуки проявляют героизм на Донбассе, вновь ведут борьбу с нацизмом. Мы все поддерживаем их и верим в нашу победу.

Губернатор подчеркнул также, что нынешний год в Сахалинской области объявлен Годом защитника Отечества.

Командовал парадом врио начальника штаба армейского корпуса ВВО полковник Сергей Ерещенко. Принимал парад и.о. командира армейского корпуса ВВО полковник Андрей Гречка.

Чувствовалось, что участники ранее отлично поработали на репетициях, которые проходили порой в весьма жёстких погодных условиях, с ветром, снегом и дождем. Все парадные «коробки» выглядели браво, все вместе они образовали как бы единый организм.

Со слов ведущего стало известно, что на площади Победы в эти самые минуты маршируют лучшие из лучших, в том числе и участники специальной военной операции, отмеченные боевыми наградами.

Нельзя обойти вниманием и «Бессмертный полк». Да, в нынешнем году он проводится в виртуальном виде, шествия как такового не было. Но во время парада и после него то и дело в поле зрения попадались портреты героев огненных лет. Вот пожилая женщина на трибуне – она принесла с собой портрет своего отца, участника Великой Отечественной.

Вот движущаяся по площади военная техника – на некоторых лобовых стёклах машин хорошо видны портреты славных предков самих военнослужащих.

Неподалеку группа горожан устроила настоящий миниконцерт: превосходно спела «Катюшу». Недаром говорят – 9 мая это прежде всего праздник народный, любимый и главный в семьях сахалинцев!

Владимир СЛАВИН.