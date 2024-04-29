Встреча футбольной команды «Сахалин» на «Спартаке» разочаровала островных болельщиков 

В матче четвертого тура первенства России по футболу «Сахалин» в минувшее воскресенье на стадионе «Спартак» принимал «Космос» (Долгопрудный). В поединке, который не порадовал островных болельщиков обилием опасных моментов у ворот обеих команд, гости праздновали победу со счётом 2:0.

Дебют встречи получился спокойным. «Сахалин» и «Космос» пребывали в активном поиске, пытаясь нащупать у соперника слабые места. Взаимное раскачивание выглядело довольно зрелищно. На поле было много жесткой борьбы за мяч, но при этом не было не только голов-опасных моментов не набралось бы даже на минимальную нарезку. Оба голкипера в игре практически не участвовали. Соперники действовали излишне осторожно. Поэтому не сильно удивило то, что болельщики смотрели футбол почти без ворот. Команды показывали порой агрессивное единоборство за каждый мяч, но это не рождало опасные моменты у ворот. Да, было много перемещений и много борьбы за мяч, но по большому счету, отсутствовало содержание комбинационной интересной игры.

Периодически вспыхивали полумоменты у одних и других ворот, но они были настолько незначительны, что забылись уже к перерыву.

По настоящему голевой момент возник у ворот «Сахалина» лишь на четырнадцатой минуте встречи. Долгопруднинцы провели отличную атаку по левому краю, последовал ювелирный по точности навес в район вратарской площади, где почему остался один центральный защитник «Космоса» Алексей Логвинов. Он головой отправил мяч в ворота Руслана Юнусова 0:1.

«Сахалин» старался, бился на поле за каждый мяч и порой выглядел неплохо, но по игре в атаке он разочаровал: технические ошибки, ноль мысли…

И еще надо отметить. В первом тайме в составе островной команды отсутствовал исполнитель, который за счет индивидуального мастерства мог бы вспороть оборону соперника и повести за собой команду.

Скорее всего именно поэтому после перерыва, чтобы поменять рисунок игры в свою пользу, главный тренер «Сахалина» Юрий Дроздов по ходу второго тайма провел замены. Вместо Максима Ерусланова, Александра Иванова, Максима Батракова, Валерия Альшанского, Кирилла Могеля на поле вышли Глеб Бизин, Евгений Матрахов, Георгий Сопромадзе, Георгий Журавлев, Даниил Большунов.

Что произошло после этого? «Сахалин» просто поселился на половине гостей. Игроки «Космоса» не сбились на прямой отбой мяча, а довольно грамотно продолжали играть у своих ворот, не позволяя хозяевам поля создать хотя бы один опасный момент. На 69 минуте защита «Космоса» довольно жестко в своей площади уложили на газон нашего нападающего Александра Васильева. Судья встречи Андрей Мешков (Москва) указал на точку. Команда доверила бить пенальти Евгению Матрахову. На счету нашего нападающего не один реализованный одиннадцатиметровый. В этот раз удача отвернулась от нашей команды. Голкипер «Космоса» Артур Фаттахов не позволил поразить свои ворота.

Неприятный момент несколько обескуражил сахалинскую команду. Вместе с тем вдохновил команду из Долгопрудного. Гости довольно часто стали проводить опасные контратаки на ворота Руслана Юнусова. В одном из таких контрвыпадов на 78 минуте Алексей Логвинов делает дубль в матче 0:2.

Почувствовав запах виктории, гости стали при любой возможности затягивать время игры. После любого единоборства игрок хватался за голову и валился на газон. При этом не было никакого рассечения и травмы. Через пару минут он вставал и продолжал игру. Более того в открытую симулировали страшные боли после легких столкновений!

Мы все мечтаем, чтобы наш футбол стал более интенсивным. Но о какой интенсивности можно говорить при таком поведении игроков?!

Подводя итоги матча, можно смело сказать. Для хозяев результат встречи – громадное разочарование. Что же касается команды гостей, то отработала она на островной земле просто образцово. За 90 минут, имея две возможности поразить ворота соперника, они их использовали.

В турнирной таблице «Сахалин» опустился на седьмое место. «Космос» с десятого места взлетел на пятое.

Следующий матч «Сахалин» на своем поле проведет 5 мая. Соперник – ФК «Рязань». Начало встречи на стадионе «Спартак» в 13:00.

Игорь Карпук.

Фоторепортаж автора.