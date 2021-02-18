Вулкан Пик Сарычева вновь активен

Активность вулкана Пик Сарычева, расположенного на острове Матуа Большой Курильской гряды, возобновилась. Ученые зафиксировали так называемые эффузивные извержения вулкана – спокойные излияния лавы.

Об этом сообщается на сайте Сахалинской группы реагирования на вулканические извержения (SVERT) Института морской геологии и геофизики Дальневосточного отделения Российской академии наук.

Вулканическая активность Пика Сарычева прекратилась в ноябре 2018 года. Вулкану был присвоен зеленый код активности, вулканическая деятельность не мешала работе авиакомпаний, маршруты которых проходят вдоль Курильских островов.

Название вулкану было дано Иваном Крузенштерном в 1805 году в честь крупного русского гидрографа и исследователя островов северной части Тихого океана контр-адмирала Гавриила Андреевича Сарычева (1763 – 1830). Вулкан занимает северо-западную часть острова Матуа (центральная часть Курильских островов, административно входит в Северо-Курильский район Сахалинской области).

(ТАСС).