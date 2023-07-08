Якутия, Сахалин и Камчатка стали лидерами в ДФО по приросту ожидаемой продолжительности жизни

На VIII Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики»’первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко сообщил, что президентом России Владимиром Путиным поставлена цель по повышению ожидаемой продолжительности жизни.

— Дальний Восток — не исключение. И основной инструмент достижения национальной цели — это реализация мероприятий национального проекта в сфере здравоохранения. Анализируя итоги прошедшего периода 2023 года, лидерами по приросту ожидаемой продолжительности жизни стали Якутия, Сахалин, Камчатский край. За это хочу сказать спасибо тем региональным ведомствам, региональному руководству, которые курируют и реализуют мероприятия, которые находят отражение в позитивной динамике четкого измеримого показателя», — отметил замминистра здравоохранения.

Фисенко отметил, что все мероприятия в сфере здравоохранения, в том числе развития инфраструктуры, в регионах ДФО реализуются во взаимодействии с Минвостокразвития РФ.

Старший научный сотрудник отдела научно-стратегического развития первичной медико-санитарной помощи ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Министерства здравоохранения РФ Сергей Орлов, выступая на сессии, отметил, что при анализе показателей в регионах ДФО выявлен ряд организационных нарушений, в том числе недостаточно число профилактических осмотров, редко проводятся врачебные комиссии, недостаточно используются телемедицинские технологии.

— Нам бы хотелось в рамках дальнейшего взаимодействия с регионами Дальнего Востока и последующей экстраполяции результатов на всю Россию предложить пункты на стыке медицины, образования и науки. Мы хотели бы рассмотреть возможность создания института кураторства со стороны национальных медицинских исследовательских центров за конкретными регионами», — предложил Орлов.

Также он отметил, что важно рассмотреть возможность создания мобильных бригад врачей по принципу бригад медицины катастроф для оказания медпомощи в регионах. Орлов уточнил, что Национальный медицинский исследовательский центр терапии может выступить головным учреждением в этом проекте.

По данным Росстата, за 2022 год продолжительность жизни в России выросла на 2,7 процента за год — до 72,8 года. Президент РФ Владимир Путин в марте потребовал от всех уровней власти поддерживать такую тенденцию.

Демографическая конференция проводится ежегодно в соответствии с Концепцией демографической политики Дальнего Востока, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации. Организаторами мероприятий в Благовещенске выступают Минвостокразвития России, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и правительство Амурской области.