За здоровьем полным ходом

Про скандинавскую ходьбу, надеюсь, все слышали? Вот и мне то и дело в городском парке попадаются на глаза люди с палками в руках. Это я сейчас понимаю, что палки у них не лыжные, а специально сделанные для ходьбы. А когда в первый раз увидел, то подумал, что они просто свои лыжи потеряли.

Недавно был я в гостях у сына на материке. Перед самым отлетом на Сахалин невестка подарила мне эти самые палки. Говорит, учитесь, папа, по-скандинавски ходить, это вам для здоровья полезно. Мол, вся Европа так ходит, ей даже Америка завидует.

Два часа убеждала, а я все отказывался. Ну, не привык я по улицам с палками ходить!

Устал объяснять, что я пока и без палок вполне прилично выгляжу. Тогда она их тайком к моему чемодану привязала, да так меня в аэропорт и привезли. Пришлось вместе с палками в Южно-Сахалинск лететь, благо за них никакой доплаты не взяли.

Недели две ждал, пока на улице потеплеет. И вот в минувшую субботу отправился я в городской парк — опробовать подарок. Забрался подальше, чтобы знакомые случайно не увидели. Расчехлил эти палки, взял в руки. И пошел куда глаза глядят. Все равно в нашем парке даже без фонарей не заблудишься.

Сначала просто так гулял, ради интереса, потом начал помаленьку технику хождения осваивать. Выброшу правую ногу вперед и тут же левую руку вместе с палкой туда же выбрасываю. При этом палки поближе к телу держу. Не потому, что боюсь — украдут, а исключительно ради удобства передвижения.

Раньше я ходил, как придется: куда ногу поставил, там и наступил. А с палками сразу стал на мелочи обращать внимание. Попробовал при ходьбе перекатывать ступню с пятки на пальцы. Получилось, да еще как! С таким перекатом у меня сразу все суставы заработали, даже те, о которых я и думать забыл. Вот она, скандинавская ходьба, что с организмом делает!

А еще я как-то незаметно стал спину прямой держать. Ни вправо, ни влево ее не сгибаю, сам себе радуюсь. Плечи расслаблены, корпус чуть вперед наклонен. Взгляд прямой, как это у скандинавов принято. Да и руки стараюсь сгибать под углом, строго по науке. Оптимальный угол сгиба локтевого сустава — 90 градусов, при уменьшении нагрузки на руку увеличиваю угол до 100. Так и иду себе по парку, окружающей жизни радуюсь.

Часа два гулял. Под конец уже не я палки нес, а они меня с двух сторон под руки поддерживали. После такой прогулки пару дней у окошка просидел, даже во двор подышать свежим воздухом не выходил. А потом ничего, отошел. Легче стало.

И вот уже вторую неделю меня каждый вечер на прогулку тянет. Я тут же обуваюсь — и в парк. Сначала стеснялся и по дальним дорожкам ходил, а сейчас прямо на центральной аллее палками размахиваю. Вчера глянул в зеркало и заметил, что у меня осанка улучшилась. Пульс стабилизировался, сердечная деятельность в норму вошла. Работоспособность поднялась.

Вот что скандинавская ходьба с людьми делает!

Юрий ШУХОВ, г. Южно-Сахалинск.