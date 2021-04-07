Хозяин хозяину рознь

Прочитал в интернете, что в Государственную думу внесен законопроект об обязательной регистрации собак и кошек.

Ситуация и в самом деле непростая, видно всем и каждому. Дело в том, что у нас никто и никогда не запрещал держать собак и кошек. Мы привыкли к мысли, что это частное дело любителей домашних животных. И вот теперь государство собирается их контролировать.

Регистрацию хотят ввести для того, чтобы упростить возврат потерявшихся животных их владельцам. А еще есть надежда, что эта мера будет дисциплинировать хозяев и поможет сократить количество брошенных животных. Ведь даже маленькая собачка требует регулярных прогулок, и не каждому хозяину такой график по вкусу.

Буквально позавчера я стал свидетелем такой картины. Идут по улице Комсомольской мужчина и женщина, оба примерно средних лет, и у каждого на поводке по маленькой собачке. Остановились у перехода, попрощались и пошли каждый в свою сторону: мужчина — через переход, а женщина — прямо.

Хозяева пошли, а их собачки все расстаться не могут. Оглядываются, лапками тормозят и бежать за своим хозяином не желают. И вот что было дальше.

Мужчина, который пошел по пешеходной «зебре», дернул поводок так, что собачка даже на лапах не удержалась, упала на живот. А хозяин внимания на нее совершенно не обращает, как шел себе, так и идет. Не меньше метра собачку по асфальту протащил, пока бедняга на лапы не поднялась. Это — что, нормальное отношение к животным?

А вот женщина увидела, что ее собачка не хочет идти, и ласково так ей говорит: «Все, Симочка, домой, домой надо идти. Время позднее, ужинать пора…». Прямо как с ребенком с ней разговаривает. Та мигом про все забыла и шустро так засеменила впереди хозяйки…

Думаю, что увиденные мною эпизоды в особых комментариях не нуждаются. Если бы с самого начала человек чувствовал свою ответственность за того, кого он собирается взять домой, и понимал, что государству это не безразлично, наверное, меньше было бы у нас безответственных хозяев собак и кошек.

Александр МАРКОВ, г. Южно-Сахалинск.