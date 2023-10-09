Температура за окном подгоняет. Топить в домах начали на территории 15 районов области

По сведениям областного министерства ЖКХ, первыми в этом списке традиционно стали Охинский, Ногликский и Александровск-Сахалинский районы.

Отопительный сезон пока ещё не стартовал в Невельском, Южно-Курильском и Курильском районах. Поскольку там сохраняется высокая среднесуточная температура, подключения начнутся со второй половины октября. В Корсаковском, Долинском и Северо-Курильском районах отапливаются пока только социальные объекты. Подключение жилфонда производится поэтапно по схемам, которые определяют теплоснабжающие компании.

В областном центре с начала месяца тепло пришло в более чем 1300 домов, это более 80% жилфонда, сообщили в Сахалинской коммунальной компании. Чуть более сотни домов ещё ждут прихода горячей воды в батареи. Работы по подключению и устранению возникающих при этом неполадок ведутся без выходных. Вся информация на сайте www.skk65.ru в разделе «Отключения и ограничения», она обновляется в течение дня. Здесь же указано, когда ждать тепла.

Согласно этим сведениям, крайний срок, когда радиаторы должны стать горячими во всех многоквартирных домах Южно-Сахалинска, – 18 октября. По большей части адресов ответственность лежит на Сахалинской коммунальной компании, в других – на управляющих компаниях.

Антон СМОЛЯКОВ.

Возьмите на заметку

Когда ждать тепла в многоквартирных домах Южно-Сахалинска

10.10.2023 г.: ул. Сахалинская, 29, 31, 33; ул. Комсомольская, 157, 159; ул. Амурская, 174;

ул. Сахалинская, 29, 31, 33; ул. Комсомольская, 157, 159; ул. Амурская, 174; 11.10.2023 г.: ул. Комсомольская, 276, 280, 280а, 282а;

ул. Комсомольская, 276, 280, 280а, 282а; 12.10.2023 г.: ул. Вокзальная, 65, 67; ул. Институтская, 16, 18б; ул. Ленина, 242, 242а, 244;

13.10.2023 г.: ул. Сахалинская, 45, 45а, 47; ул. Чехова, 2а;

ул. Сахалинская, 45, 45а, 47; ул. Чехова, 2а; 14.10.2023 г.: ул. Сахалинская, 88, 98; пер. Песочный, 33;

ул. Сахалинская, 88, 98; пер. Песочный, 33; 15.10.2023 г.: ул. Комсомольская, 215а; ул. Горная, 9, 9в;

ул. Комсомольская, 215а; ул. Горная, 9, 9в; 17.10.2023 г.: ул. Хабаровская, 14, 16; ул. Физкультурная, 72; ул. Дзержинского, 38, 40;

ул. Хабаровская, 14, 16; ул. Физкультурная, 72; ул. Дзержинского, 38, 40; 18.10.2023 г.: пр. Мира, 269, ул. Украинская, 105, 111, 111а, 111б, 113а, 113б, 115, 117, 119, 123; пер. Красносельский, 3, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; ул. Саранская, 8, 11, 11/1, 13а, 15, 15а, детский сад № 22; ул. Плодородная, 7, 27, 37; ул. Пригородная, 28; ул. Садовая, 15, 17, 19, 21; ул. Студенческая, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 145, 16, 17, 18, 19, 20; ул. Ударная, 18, 45; ул. Новая, 9, 11, 12, 14, 16, 18, школа № 19; детский сад № 58; пр. Победы, 67а; ул. Чехова, 160а — ответственный за ремонтные работы ООО «ЖЭУ-2»; ул. Чехова, 1 – ответственный за ремонтные работы ООО «ЖЭУ-3»; ул. Гайдука, 47 – ответственный за ремонтные работы ООО УК «Управдом»; ул. 2-я Комсомольская, 17; ул. Советская, 1, 1а – ответственный за ремонтные работы УК «Стимул»; ул. Поповича, 51, 53 – ответственный за ремонтные работы «Стройхолдинг».

Источник www.skk65.ru