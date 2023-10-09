После циклона возьмутся за водоёмы. Спасатели откачивают воду, пострадавшие готовят заявления, а власти стараются свести к минимуму опасность наводнений

Прошедшие выходные стали рабочими днями для сотрудников южно-сахалинской мэрии – с субботы, 7 октября, начался приём заявлений от жильцов пострадавших от циклона домов на единовременную материальную помощь. По каждому адресу выезжает комиссия, фиксирует факты подтопления и фактический ущерба в домах. После этого средства перечисляют владельцам жилья.

Уровень воды в разлившихся реках и ручьях упал, сейчас главная задача откачать её из помещений. Эти работы подразделения МЧС проводят по заявкам пострадавших. Чтобы дома быстро просохли, применяют тепловые пушки. Для сбора мусора во Владимировке, недавно оправившейся от сентябрьской стихии, установили дополнительные контейнеры.

Повышенное внимание – участкам, расположенных в низинах, откуда вода до конца не ушла. Там дежурят спасатели.

Как сообщил руководитель городского управления по делам ГО и ЧС Александр Поликарпов, на заседании оперативного штаба принято решение обследовать речки в черте города и выявить те места, которые может затопить при подъёме уровня воды. На них будут проведены работы, чтобы не допустить разлива и свести потенциальный ущерб к минимуму.

Сергей РЯБОВ.

Возьмите на заметку

Заявление на получение материальной помощи владельцам пострадавшего от циклона жилья принимают по адресу: г.Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, 71-а, управление по ГО и ЧС г. Южно-Сахалинска.

Для отдельных категорий граждан открыт пункт приёма заявлений в департаменте социальной политики по адресу: ул. Комсомольская, 169 каб. 9.

Граждане должны подтвердить факт проживания, прописку и иметь реквизиты счета для перечисления материальной помощи, паспорт, СНИЛС, а также следующие документы: семьям с детьми – свидетельства о рождении; пенсионерам – трудовую книжку и пенсионное удостоверение; гражданам, имеющим 1 или 2 группу инвалидности, – справку МСЭ.

Кстати

Обращения от граждан о необходимости откачки воды принимают круглосуточно по номеру единой экстренной службы 112.